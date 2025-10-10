5 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – یک مقام فرودگاه بین‌المللی سلیمانیه، روز پنجشنبه ۹ اکتبر تایید کرد که پس از موافقت رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، با لغو تحریم فرودگاه بین‌المللی سلیمانیه، به درخواست نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، پروازهای بین ترکیه و سلیمانیه از سر گرفته خواهد شد.

دانا محمد، رئیس دفتر مطبوعاتی فرودگاه بین‌المللی سلیمانیه، روز پنجشنبه به کوردستان24 گفت که رئیس اقلیم شخصا این موضوع را با رئیس جمهور ترکیه در میان گذاشته و نتیجه داده است.

او گفت:«پس از صحبت رئیس جمهور اقلیم کوردستان با رئیس جمهور ترکیه در مورد لغو تحریم‌های فرودگاه سلیمانیه، رئیس جمهور ترکیه قول حل این مشکل را داده است. این نشانه خوبی است و ما منتظر خبرهای خوب هستیم.»

در همین حال، یحیی اوستون، سخنگوی خطوط هوایی ترکیه، به دیلی صباح گفت که این شرکت هواپیمایی به زودی پروازهای منظم به سلیمانیه را از سر خواهد گرفت.

اوستون اظهار داشت:«پروازهای منظم هفت روز هفته ما به سلیمانیه با هدف تقویت روابط تجاری، فرهنگی و گردشگری بین عراق و ترکیه انجام می‌شود.»

این تصمیم گامی مهم در جهت احیای ارتباط هوایی عادی بین سلیمانیه و ترکیه است که ماه‌ها به دلیل تنش‌های دیپلماتیک به حالت تعلیق درآمده بود.

ریاست اقلیم کوردستان نیز در بیانیه‌ای لغو تحریم فرودگاه بین‌المللی سلیمانیه را تایید کرد.

پیش از این، رئیس اقلیم کوردستان در پستی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که با اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، در آنکارا دیدار کرده تا در مورد روابط دوجانبه و تحولات منطقه‌ای گفت‌وگو کند.

ب.ن