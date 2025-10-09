2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – وزارت شهرداری و گردشگری می‌گوید اجرای طرح انتقال آب دوکان به سلیمانیه، به مدت ۳۰ سال دیگر مشکل کم‌آبی در سلیمانیه را برطرف می‌کند.

امروز یکشنبه ۹ اکتبر، وزارت شهرداری و گردشگری دولت اقلیم کوردستان، در بیانیه‌ای اعلام کرد که به دستور مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، طرح انتقال آب دوکان به سلیمانیه، با هزینه ۴۲۳ میلیون و ۸۹۰ هزار دلار اجرایی خواهد شد.

در بیانیه آمده است که این طرح به مدت ۳۰ سال دیگر مشکل کم‌آبی در سلیمانیه را برطرف می‌کند. نخست‌وزیر همچنین هزینه اجرای طرح را از ۳۹۸ میلیون و ۴۸۶ هزار دلار به ۴۲۳ میلیون و ۸۹۰ هزار دلار افزایش داد.

روز یکشنبه آینده در دیوان وزارت شهرداری و گردشگری قرارداد اجرای این طرح بین وزارت شهرداری و گردشگری و شرکت اجرا کننده، امضا خواهد شد.

ب.ن