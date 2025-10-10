نچیروان بارزانی و اردوغان درباره تقویت روابط دوجانبه گفتوگو کردند
اربیل (کوردستان٢٤) – نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، روز پنجشنبه ۹ اکتبر اعلام کرد که با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، در آنکارا دیدار کرده تا درباره روابط دوجانبه و تحولات منطقهای گفتوگو کند.
بارزانی در پستی در شبکه اجتماعی ایکس، این دیدار را «فرصتی به موقع برای به اشتراک گذاشتن دیدگاهها در مورد مسائل منطقهای و روابط نزدیک و استراتژیک بین عراق، اقلیم کوردستان و ترکیه» توصیف کرد.
وی افزود که هر دو طرف درباره راههای «تعمیق بیشتر همکاری و ارتقای صلح، ثبات و رفاه منطقهای» گفتوگو کردند.
این دیدار نشان دهنده تلاشهای مداوم برای تقویت روابط سیاسی و اقتصادی بین اقلیم کوردستان و ترکیه در بحبوحه تحولات منطقهای است.
پیش از این، رئیس اقلیم کوردستان با هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، دیدار کرد و در آن تمایل خود را برای تقویت بیشتر همکاریهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی ابراز کردند.
اقلیم کوردستان و ترکیه یکی از مهمترین شراکتهای خاورمیانه را دارند که بر اساس منافع مشترک اقتصادی، امنیتی و ژئوپلیتیکی بنا شده است.
در طول دو دهه گذشته، رابطه آنها از تعامل محتاطانه به اتحادی قوی با تمرکز بر همکاری در حوزه انرژی، تجارت و دیپلماسی تبدیل شده است.
خط لوله نفت کرکوک - جیحان در این همکاری نقش محوری دارد و نفت خام کوردستان را از طریق بندر جیحان ترکیه به بازارهای جهانی منتقل میکند.
این مسیر حیاتی انرژی نه تنها درآمدهای اساسی برای اقلیم کوردستان فراهم میکند، بلکه نقش ترکیه را به عنوان یک مرکز انرژی منطقهای تقویت میکند و عراق و خاورمیانه را به اروپا متصل میکند.
علاوه بر انرژی، همکاری بین اربیل و آنکارا به تجارت، زیرساختها و ابتکارات بشردوستانه نیز گسترش مییابد و ترکیه بزرگترین شریک تجاری اقلیم کوردستان است.
I was delighted to meet with President @RTErdogan in Ankara today. It was a timely opportunity to share views on regional issues, and the close and strategic ties between Iraq, the Kurdistan Region and Türkiye.— Nechirvan Barzani (@IKRPresident) October 9, 2025
We also discussed ways to further deepen our cooperation and promote… pic.twitter.com/YC6CDbWK7L
ب.ن