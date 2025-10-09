لوئی ساکو: دولتهای عراق ۱۵ سال است که نتوانستهاند حقوق جوامع خود را تامین کنند
اربیل (کوردستان٢٤) – لوئی رافائل ساکو، پاتریارک کلیسای کاتولیک کلدانی در عراق و جهان، اظهار داشت که دولتهای متوالی در عراق ۱۵ سال است نتوانستهاند حقوق جوامع خود را تامین کنند.
لوئی رافائل ساکو، امروز پنجشنبه ۹ اکتبر، در مورد انتخابات مجلس نمایندگان عراق بیانیهای صادر کرد.
او با درخواست از مردم عراق گفت:«من از عراقیها به طور کلی و به ویژه از مسیحیان میخواهم که در انتخابات پارلمانی عراق شرکت کنند و به کسانی رای بدهند که بدون تبعیض به عراقیها خدمت میکنند و به حاکمیت و ثبات عراق اعتقاد دارند.»
وی اظهار داشت که «افراد فاسد و گروههای مسلحی که در نینوا قدرت را به دست گرفتهاند، نماینده جامعه مسیحی نیستند.»
لوئی ساکو، گفت:«ما رسما از دولت عراق و کمیسیون انتخابات درخواست کردهایم که به مسیحیان اجازه داده شود فقط به نامزدهای خود رای دهند تا بتوانند نمایندگان واقعی خود را انتخاب کنند.»
او توضیح داد:«متاسفانه، دولت عراق بیش از ۱۵ سال است که در تضمین حق رایدهندگان خود برای انتخاب نمایندگان واقعیشان شکست خورده است.»
پاتریارک کلیسای کاتولیک کلدانی در عراق و جهان، تاکید کرد:«مسیحیان با وجود رنجی که متحمل شدهاند، تسلیم نخواهند شد و با جدیت به دنبال حق قانونی خود هستند که بقا و آینده آنها را تضمین میکند. کلیسای کلدانی هیچکس را عقب نگه نخواهد داشت و در برابر ظلم سر تعظیم فرود نخواهد آورد.»
ب.ن