3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – لوئی رافائل ساکو، پاتریارک کلیسای کاتولیک کلدانی در عراق و جهان، اظهار داشت که دولت‌های متوالی در عراق ۱۵ سال است نتوانسته‌اند حقوق جوامع خود را تامین کنند.

لوئی رافائل ساکو، امروز پنجشنبه ۹ اکتبر، در مورد انتخابات مجلس نمایندگان عراق بیانیه‌ای صادر کرد.

او با درخواست از مردم عراق گفت:«من از عراقی‌ها به طور کلی و به ویژه از مسیحیان می‌خواهم که در انتخابات پارلمانی عراق شرکت کنند و به کسانی رای بدهند که بدون تبعیض به عراقی‌ها خدمت می‌کنند و به حاکمیت و ثبات عراق اعتقاد دارند.»

وی اظهار داشت که «افراد فاسد و گروه‌های مسلحی که در نینوا قدرت را به دست گرفته‌اند، نماینده جامعه مسیحی نیستند.»

لوئی ساکو، گفت:«ما رسما از دولت عراق و کمیسیون انتخابات درخواست کرده‌ایم که به مسیحیان اجازه داده شود فقط به نامزدهای خود رای دهند تا بتوانند نمایندگان واقعی خود را انتخاب کنند.»

او توضیح داد:«متاسفانه، دولت عراق بیش از ۱۵ سال است که در تضمین حق رای‌دهندگان خود برای انتخاب نمایندگان واقعی‌شان شکست خورده است.»

پاتریارک کلیسای کاتولیک کلدانی در عراق و جهان، تاکید کرد:«مسیحیان با وجود رنجی که متحمل شده‌اند، تسلیم نخواهند شد و با جدیت به دنبال حق قانونی خود هستند که بقا و آینده آنها را تضمین می‌کند. کلیسای کلدانی هیچ‌کس را عقب نگه نخواهد داشت و در برابر ظلم سر تعظیم فرود نخواهد آورد.»

ب.ن