دیدار نچیروان بارزانی و وزیر امور خارجه ترکیه

49 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – رئیس اقلیم کوردستان و وزیر امور خارجه ترکیه، اوضاع منطقه را بررسی کردند.

امروز پنجشنبه ۹ اکتبر، ریاست اقلیم کوردستان، در بیانیه‌ای اعلام کرد که قبل از ظهر امروز، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم در جریان سفر رسمی خود به ترکیه، در آنکارا با هاکان فیدان، وزیر امور خارجه آن کشور دیدار کرد.

بر پایه بیانیه در این دیدار دو طرف بر خواست خود برای پیشبرد روابط ترکیه با عراق و اقلیم کوردستان، تاکید کرده و درباره چگونگی توسعه زمینه‌های همکاری، تبادل نظر کردند.

در بخش دیگری از این دیدار موضوع حقابه بین عراق و ترکیه مورد توجه قرار گرفت و نچیروان بارزانی بر ضرورت هماهنگی عراق و ترکیه در این خصوص تاکید کرد، به طوریکه با مدیریت منابع آب، نیازمندی‌های دو طرف تامین شود.

اوضاع منطقه و برخی موضوع‌های دیگر مورد علاقه مشترک نیز در این دیدار بررسی شدند.

ب.ن