زلنسکی میگوید روسیه با حملات به شبکه انرژی قصد ایجاد «هرج و مرج» دارد
اربیل (کوردستان٢٤) – ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، در اظهاراتی که امروز پنجشنبه ۹ اکتبر منتشر شد، روسیه را به تلاش برای ایجاد «هرج و مرج» در اوکراین با حمله به شبکه انرژی و زیرساختهای راهآهن این کشور متهم کرد.
مسکو که نیروهایش در سال ۲۰۲۲ به اوکراین حمله کردند، در هفتههای اخیر حملات هوایی به تاسیسات انرژی و سیستمهای ریلی اوکراین را تشدید کرده است.
زلنسکی روز چهارشنبه در کییف به خبرنگاران، گفت:«وظیفه روسیه ایجاد هرج و مرج و اعمال فشار روانی بر مردم از طریق حمله به تاسیسات انرژی و راهآهن است.»
حملات اخیر، یادآور بمبارانهای مشابه روسیه در زمستانهای ۲۰۲۲، ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ است که میلیونها اوکراینی را برای مدت طولانی از سوخت و انرژی محروم کرد.
زلنسکی گفت که حملات روسیه در سال جاری، زیرساختهای گاز اوکراین را تحت «فشار شدید» قرار داده است و حملات بیشتر به زیرساختهای گاز میتواند کشورش را مجبور به افزایش واردات کند.
اوکراین همچنین اخیرا حملات پهپادی و موشکی خود به خاک روسیه را افزایش داده است، عملیاتی که به گفته زلنسکی «نتایج» خود را نشان داده و باعث افزایش قیمت سوخت در روسیه نیز شده است.
زلنسکی گفت:«ما معتقدیم که آنها تا 20 درصد از عرضه بنزین خود را از دست دادهاند - مستقیما در نتیجه حملات ما.» وی افزود شواهدی وجود دارد که روسیه واردات از چین و بلاروس را افزایش داده است.
اوکراین همچنین اخیرا به یک نیروگاه برق در منطقه مرزی بلگورود روسیه حمله کرد که باعث قطعی برق شد.
خبرگزاری فرانسه/ب.ن