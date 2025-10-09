صادرات آلمان به آمریکا با اعمال تعرفهها دوباره کاهش یافت
اربیل (کوردستان٢٤) – دادههای رسمی امروز پنجشنبه ۹ اکتبر نشان داد که صادرات آلمان در ماه اوت به طور غیرمنتظرهای کاهش یافت و پنجمین کاهش متوالی در صادرات به ایالات متحده را تجربه کرد، زیرا تعرفههای ناگهانی تاثیر خود را میگذارد.
طبق دادههای موقت آژانس آمار فدرال Destatis، صادرات کلی نسبت به ماه قبل 0.5 درصد کاهش یافته است.
تحلیلهایی که توسط شرکت دادههای مالی FactSet مورد بررسی قرار گرفتند، انتظار افزایش 0.3 درصدی را داشتند.
صادرات به ایالات متحده 2.5 درصد کاهش یافت و به 10.9 میلیارد یورو (12.7 میلیارد دلار) رسید که پایینترین سطح از نوامبر 2021 است.
در مقایسه با اوت 2024، صادرات به بزرگترین اقتصاد جهان حدود 20 درصد کاهش یافته است.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، و اتحادیه اروپا در ماه ژوئیه به توافقی رسیدند که اکثر تعرفهها بر کالاهای اتحادیه اروپا را 15 درصد تعیین میکرد، بسیار بالاتر از قبل از بازگشت ترامپ به قدرت در سال جاری.
این عوارض به ویژه به قدرت صادراتی آلمان ضربه سختی وارد میکند، زیرا ایالات متحده مقصد اصلی کالاهای آن، از خودرو گرفته تا داروسازی، است.
این عوارض به موانع بزرگترین اقتصاد اروپا که به دلیل رکود تولید و تقاضای ضعیف در بازارهای کلیدی، برای بهبودی از رکود طولانی مدت تلاش میکند، افزوده است.
در مجموع، آلمان در ماه اوت کالاهایی به ارزش ۱۲۹.۷ میلیارد یورو صادر کرد.
واردات با ۱.۳ درصد کاهش نسبت به ماه قبل به ۱۱۲.۵ میلیارد یورو رسید که بیشتر آن از چین بود.
مازاد تجاری به ۱۷.۲ میلیارد یورو افزایش یافت.
ایافپی/ب.ن