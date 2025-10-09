راهاندازی مرکز معاینه اولیه برای تشخیص سرطان سینه در اربیل
اربیل (کوردستان٢٤) – مدیرکل بهداشت اربیل، اعلام کرد که به منظور اطمینان یافتن هممیهنان از وضعیت سلامت خود، یک مرکز معاینه اولیه برای تشخیص سرطان سینه، راهاندازی کردهاند.
پنجشنبه ۹ اکتبر، دکتر دلُوان محمد، مدیرکل بهداشت اربیل در یک کنفرانس خبری که به مناسبت روز جهانی مبارزه با سرطان سینه برگزار شد، اعلام کرد:«اکنون یک مرکز معاینه اولیه راهاندازی شده است و هممیهنان میتوانند برای انجام معاینه اولیه به آن مراجعه کنند. هفت پزشک متخصص جراحی و شش پزشک متخصص سونوگرافی به طور روزانه برای هممیهنان معاینه اولیه انجام میدهند و آنها را معالجه میکنند.»
وی افزود:«لازم است هممیهنان این واقعیت را فراموش نکنند که اهمیت پیشگیری از بیماری و انجام آزمایش اولیه و تشخیص نوع و چگونگی بیماری، کمتر از اهمیت روند معالجه نیست.»
همچنین تاکید کرد که وزارت بهداشت اقلیم کوردستان به منظور مطلع شدن زودهنگام هممیهنان، از طریق تیمهای سیار بهداشت اربیل در خارج از بیمارستان برای افرادی که میخواهند از وضعیت سلامت خود اطمینان پیدا کنند، آزمایش و سونوگرافی انجام میدهد.
هر سال در ماه اکتبر، وزارت بهداشت اقلیم کوردستان در روز جهانی مبارزه با سرطان سینه، کارزار ویژه راهاندازی میکند.
ب.ن