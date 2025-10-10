1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز پنجشنبه ۹ اکتبر، تحریم‌های جدیدی را علیه افراد و سازمان‌‌هایی که متهم به کمک به حکومت ایران برای «دور زدن تحریم‌ها، قاچاق اسلحه و مشارکت در فساد در عراق هستند»، اعلام کرد.

طبق بیانیه وزارت خزانه‌داری، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آن وزارت علیه شبکه‌هایی که به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و «شبه نظامیان» وابسته به آن، از جمله کتائب حزب‌الله - که توسط ایالات متحده به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی شده است - کمک می‌کنند، اقدام کرده است.

این وزارتخانه اعلام کرد که گروه‌های تحت حمایت ایران با «نفوذ در نهادهای دولتی، انحصار منابع از طریق فساد و مانع‌تراشی در تلاش‌ها برای ایجاد یک دولت پایدار و کارآمد در عراق» در تضعیف امنیت و اقتصاد عراق، نقش مهمی داشته‌اند.

در بیانیه آمده است:«تحریم‌های امروز افراد و نهادهایی را هدف قرار می‌دهد که از اقتصاد عراق برای تامین مالی فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده ایران در سراسر منطقه سوءاستفاده می‌کنند... این شبه‌نظامیان مسئول حملات به پرسنل و منافع ایالات متحده و همچنین متحدان منطقه‌ای ما هستند.»

این اقدامات جدید شامل محدودیت‌هایی علیه بانکدارانی است که به پولشویی برای ایران متهم شده‌اند و یک شرکت صوری که ظاهرا از گروه‌های مسلح فعال در عراق حمایت لجستیکی می‌کند. وزارت خزانه‌داری همچنین عوامل مرتبط با سپاه پاسداران مستقر در عراق را که در جمع‌آوری اطلاعات نقش دارند، از جمله درباره نیروهای آمریکایی مستقر در منطقه، در فهرست تحریم‌ها قرار داده است.

دولت ایالات متحده تاکید کرد که این اقدامات بخشی از تلاش‌های مداوم برای مختل کردن شبکه‌های مالی و لجستیکی است که گروه‌های مسلح تحت حمایت ایران را حفظ می‌کنند.

آخرین دور تحریم‌ها پس از مجموعه‌ای از اقدامات ایالات متحده در سال‌های اخیر با هدف مهار نفوذ ایران در عراق و خاورمیانه انجام می‌شود. واشنگتن مدت‌هاست که تهران را به استفاده از گروه‌های نیابتی مانند کتائب حزب‌الله، عصائب اهل حق و سایر جناح‌ها در نیروهای حشدالشعبی، برای گسترش نفوذ منطقه‌ای خود و به چالش کشیدن منافع ایالات متحده، متهم کرده است.

گفته می‌شود که این گروه‌ها در حملات متعددی علیه نیروهای آمریکایی و ائتلاف و همچنین در طرح‌های فساد که منابع عمومی را از بازسازی و خدمات ضروری عراق منحرف می‌کند، دست داشته‌اند.

از سال ۲۰۱۸، واشنگتن تلاش‌های خود را برای هدف قرار دادن شبکه‌های مالی که دسترسی تهران به بازارهای جهانی را از طریق کشورهای همسایه، به ویژه عراق، تسهیل می‌کنند، تشدید کرده است. آخرین تحریم‌ها، تعهد مداوم دولت ترامپ را برای مقابله با «فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده» ایران و در عین حال حمایت از ثبات و استقلال بلندمدت عراق، برجسته می‌کند.

ب.ن