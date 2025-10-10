رهبر مخالفان ونزوئلا برنده جایزه صلح نوبل شد

28 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – کمیته نوبل نروژ اعلام کرد که جایزه صلح نوبل امروز جمعه ۱۰ اکتبر، به ماریا کورینا ماچادو، رهبر مخالفان و فعال دموکراسی ونزوئلا، اهدا شد.

یورگن واتنه فریدنس، رئیس کمیته نوبل نروژ در اسلو، گفت: ماچادو به خاطر «تلاش خستگی‌ناپذیرش در ترویج حقوق دموکراتیک برای مردم ونزوئلا و مبارزه‌اش برای دستیابی به گذار عادلانه و مسالمت‌آمیز از دیکتاتوری به دموکراسی» مورد تقدیر قرار گرفت.

او گفت ماچادو «چهره‌ای کلیدی و متحدکننده در اپوزیسیون سیاسی بوده است که زمانی عمیقا دچار تفرقه بود... در یک دولت استبدادی بی‌رحم که اکنون از بحران انسانی و اقتصادی رنج می‌برد.»

این کمیته او را «یکی از خارق‌العاده‌ترین نمونه‌های شجاعت غیرنظامی در آمریکای لاتین در دوران اخیر» خواند و خاطرنشان کرد که او در سال گذشته مجبور به زندگی مخفیانه شده است. «با وجود تهدیدات جدی علیه جانش، او در کشور مانده است، انتخابی که الهام‌بخش میلیون‌ها نفر بوده است.»

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، تمایل خود را برای برنده شدن جایزه امسال پنهان نکرده بود.

رهبر ایالات متحده از زمان بازگشت به کاخ سفید برای دومین دوره ریاست جمهوری خود در ژانویه، بارها تاکید کرده است که به دلیل نقشش در حل و فصل درگیری‌های متعدد، "شایسته" جایزه نوبل است - ادعایی که ناظران می‌گویند به طور گسترده اغراق‌آمیز است.

اما کارشناسان جایزه نوبل در اسلو در آستانه اعلام امروز جمعه اصرار داشتند که او هیچ شانسی ندارد و خاطرنشان کردند که سیاست‌های او مبنی بر "در اولویت قرار دادن آمریکا" با آرمان‌های جایزه صلح که در وصیت‌نامه آلفرد نوبل در سال ۱۸۹۵ برای ایجاد این جایزه آمده است، مغایرت دارد.

سال گذشته، این جایزه معتبر به گروه ضد هسته‌ای ژاپنی نیهون هیدانکیو، یک جنبش مردمی از بازماندگان بمب اتمی از هیروشیما و ناگازاکی، تعلق گرفت.

این جایزه همراه با یک مدال طلا، یک دیپلم و مبلغ ۱.۲ میلیون دلار، ارائه می‌شود.

این جایزه در ۱۰ دسامبر، سالگرد درگذشت آلفرد نوبل، خالق این جوایز، مخترع و نیکوکار سوئدی در سال ۱۸۹۶، در یک مراسم رسمی در اسلو اهدا خواهد شد.

جایزه صلح تنها جایزه نوبلی است که در اسلو اهدا می‌شود و برندگان سایر رشته‌ها در استکهلم اعلام می‌شوند.

روز پنجشنبه، جایزه نوبل ادبیات به لازلو کراسناهورکای اهدا شد که بسیاری او را مهم‌ترین نویسنده زنده مجارستان می‌دانند و آثارش به مضامین دیستوپیای پست مدرن و مالیخولیا می‌پردازد.

فصل نوبل ۲۰۲۵ روز دوشنبه با جایزه اقتصاد به پایان می‌رسد.

ای‌اف‌پی/ب.ن