گوستاو پترو: مسئله کورد در خاورمیانه باید به طور دموکراتیک حل شود
اربیل (کوردستان٢٤) – رئیسجمهور کلمبیا، میگوید که مسئله کورد در خاورمیانه باید به طور دموکراتیک حل شود.
گوستاو پترو، رئیسجمهور کلمبیا، پس از نشست با جامعه کلمبیایی ساکن بروکسل در اظهاراتی رسانهای به گزارشگر کوردستان۲۴ گفت:«من همیشه به آزادی فلسطینیها باور داشتهام و مسئله کورد در خاورمیانه نیز باید به طور دموکراتیک حل شود.»
وی افزود:«من همیشه با مشارکت آنها موافقم. من دیدم که کوردها به خصوص زمانی که در کوبانی علیه پرچم سیاهها و افراطگراها میجنگیدند، شدیدا میخواستند که در خاورمیانه و به خصوص کشورهای عربی ایستادگی کنند و این بسیار مهم بود.»
رئیسجمهور کلمبیا، گفت:«به رغم مبارزاتی که کوردها برای آزادی در خاورمیانه داشتهاند، تاکنون با آنها همکاری نشده که کشور خودشان را داشته باشند.»
ب.ن