طالبان پاکستان را به «نقض قلمرو حاکمیتی کابل» متهم کرد
اربیل (کوردستان٢٤) – دولت طالبان امروز جمعه ۱۰ اکتبر، یک روز پس از شنیده شدن صدای دو انفجار در پایتخت، پاکستان را به «نقض قلمرو حاکمیتی کابل» متهم کرد.
طالبان پیش از این اسلام آباد را به حملات مرزی متهم کرده بود، اما این اولین بار است که ادعای حمله به عمق خاک خود را مطرح کرده و آن را «عملی بیسابقه» توصیف میکنند.
وزارت دفاع در پستی در رسانههای اجتماعی اعلام کرد: «پاکستان حریم هوایی افغانستان را نقض کرد و یک بازار غیرنظامی را در منطقه مرغی پکتیکا در نزدیکی خط دیورند بمباران کرد و همچنین قلمرو حاکمیتی کابل را نقض کرد.»
این وزارتخانه افزود: «این یک اقدام بیسابقه، خشونتآمیز و شنیع در تاریخ افغانستان و پاکستان است.»
این بیانیه مشخص نکرد که چگونه قلمرو کابل نقض شده است، اما خبرنگاران خبرگزاری فرانسه اواخر روز پنجشنبه صدای دو انفجار بلند را در پایتخت شنیدند.
ساکنان مرغی گزارش دادند که یک بازار فروش سلاحهای دست دوم بمباران شده است.
در بیانیه آمده است:"اگر اوضاع پس از این اقدامات متشنجتر شود، عواقب آن به ارتش پاکستان نسبت داده خواهد شد."
سخنگوی ارتش پاکستان، امروز جمعه در یک کنفرانس مطبوعاتی تلویزیونی، به این سوال که آیا پاکستان مسئول این حملات است یا خیر، پاسخ مستقیمی نداد.
ژنرال احمد شریف چودری در شهر پیشاور به خبرنگاران گفت:"برای حفاظت از جان و مال پاکستانیها، هر اقدامی که لازم باشد، انجام خواهد شد."
از زمان خروج نیروهای تحت رهبری آمریکا از افغانستان در سال ۲۰۲۱ و بازگشت دولت طالبان، ستیزهجویی در استان مرزی خیبر پختونخوا در پاکستان افزایش یافته است.
طالبانِ پاکستان، گروهی جداگانه اما مرتبط با طالبان افغانستان، به همراه وابستگان آن، پشت بیشتر خشونتها - که عمدتا نیروهای امنیتی را هدف قرار میدهد - هستند.
تنها در این هفته حداقل ۱۲ سرباز پاکستانی در مناطق مرزی کشته شدهاند.
اسلامآباد بارها مقامات کابل را به پناه دادن به گروههای شبهنظامی که با مصونیت از مجازات حملاتی را در خاک پاکستان انجام میدهند، متهم کرده است - ادعاهایی که دولت طالبان آن را رد میکند.
ایافپی/ب.ن