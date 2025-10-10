کارزار آگاهیبخشی بنیاد خیریه بارزانی در روز جهانی سلامت روان
اربیل (کوردستان٢٤) – بنیاد خیریه بارزانی، به مناسبت روز جهانی سلامت روان، در پایتخت اقلیم کوردستان کارزار آگاهیبخشی راهاندازی کرد.
امروز جمعه ۱۰ اکتبر، بنیاد خیریه بارزانی به مناسبت روز جهانی سلامت روان، کارزار آگاهیبخشی در رابطه با مبارزه با مواد مخدر برای شهروندان اربیل، به خصوص جوانان راهاندازی کرد.
محمد عبدالخالق، عضو تیم بنیاد خیریه بارزانی، به کوردستان۲۴ گفت:«لازم دانستیم که در روز جهانی سلامت روان، این کارزار را برگزار کنیم. پنج ماه پیش از این نیز کارزار مشابهی برگزار کردیم.»
او گفت:«میخواهیم از طریق پخش بروشور و اطلاعیه آگاهیبخشی کنیم و مردم، به خصوص جوانان را از خطرات مواد مخدر آگاه کنیم.»
۱۰ اکتبر هر سال به عنوان روز جهانی سلامت روان معین شده و در آن فعالیتهای ویژه مربوطه در راستای ارتقای سطح آگاهی مردم انجام میشود.
ب.ن