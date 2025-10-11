فؤاد حسین: امیدواریم ترکیه آب بیشتری برای عراق رها کند

وزیر امور خارجه‌ی عراق در آنکارا اعلام کرد که کشورش با بحران شدید خشکسالی مواجه است

2 ساعت پیش

فؤاد حسین، وزیر امور خارجه‌ی عراق، روز جمعه ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۸ مهر ۱۴۰۴)، در یک کنفرانس خبری مشترک با هاکان فیدان، وزیر امور خارجه‌ی ترکیه، در آنکارا اظهار داشت: «در دیدار با فیدان، روابط دوجانبه را مورد بحث قرار دادیم و بر توسعه‌ی هرچه بیشتر این روابط تأکید کردیم.»

وزیر امور خارجه‌ی عراق با اشاره به اینکه موضوعات مختلفی در این دیدار بررسی شده است، گفت: «محور اصلی گفتگوی ما، مسئله‌ی مدیریت آب در عراق و همچنین چالش‌هایی بود که در سراسر منطقه با آن‌ها روبرو هستیم، به ویژه چالش‌های زیست‌محیطی.»

توافق بر سر مدیریت آب

فؤاد حسین فاش کرد که گفتگوها میان طرف‌های تُرک و عراقی در مورد این مسئله از یک سال پیش آغاز شده است. وی افزود: «در نشست امروز به دو هدف اصلی مرتبط با پرونده‌ی آب دست یافتیم. هدف بلندمدت، دستیابی به تفاهم مشترک در مورد پیش‌نویس یک توافق‌نامه‌ی چارچوب برای مدیریت آب است. این پیش‌نویس اصلاح و آماده شده است و امیدوارم به زودی امضا شود.»

وزیر امور خارجه‌ی عراق همچنین اعلام کرد که از همتای تُرک خود برای امضای این پیش‌نویس در بغداد دعوت به عمل آورده است.

در خصوص هدف دوم که به وضعیت کنونی و نحوه‌ی مقابله با خشکسالی در عراق مربوط می‌شد، فؤاد حسین تصریح کرد: «وضعیت خطرناکی در عراق به وجود آمده و خشکسالی کشور را در تنگنا قرار داده است. به همین دلیل، امروز گفتگوی ثمربخشی میان کارشناسان در مورد رهاسازی آب از سوی ترکیه انجام شد.»

وی ضمن ابراز خرسندی از نتایج این نشست، ابراز امیدواری کرد که ترکیه در آینده‌ای نزدیک آب بیشتری را به سوی عراق رها کند و تأکید کرد که از دستیابی به توافق با ترکیه در پرونده‌ی آب اطمینان دارد.

امنیت متقابل و صادرات نفت اقلیم کوردستان

فؤاد حسین تأکید کرد که نه تنها رودخانه‌های دجله و فرات، بلکه وضعیت امنیتی دو کشور نیز عراق و ترکیه را به یکدیگر پیوند می‌دهد. او گفت: «همان‌طور که وضعیت امنیتی ترکیه برای ما مهم است، وضعیت امنیتی کشور ما نیز برای آن‌ها اهمیت دارد.»

وی افزود که دولت عراق از روند صلح در ترکیه پشتیبانی می‌کند و به نتیجه رسیدن آن، تأثیر مثبتی بر وضعیت امنیتی عراق خواهد داشت.

ازسرگیری صادرات نفت اقلیم کوردستان یکی دیگر از موضوعات مهم این دیدار بود. فؤاد حسین در این باره اظهار داشت: «ما از ازسرگیری صادرات نفت اقلیم که در نتیجه‌ی یک توافق سه‌جانبه حاصل شد، خرسندیم.» او تأکید کرد که این امر، روابط با ترکیه را بهبود بخشیده و بیش از پیش به جلو خواهد برد.