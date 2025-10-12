هاکان فیدان: امنیت سوریه از امنیت ترکیه جدا نیست

2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – وزیر خارجه ترکیه و رئیس سازمان اطلاعات آن کشور با همتایان سوری خود دیدار کردند.

امروز یکشبنه ۱۲ اکتبر، هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که پس از آزادی مردم سوریه، روابط گسترده‌ خود را در همه زمینه‌ها و سطوح با آن کشور حفظ کرده‌اند.

وی افزود که با سوریه برای تقویت همکاری‌ها در راستای حفظ و پیشبرد دستاوردهای آن کشور به توافق رسیده‌اند.

وزیر خارجه ترکیه تاکید کرد که مذاکرات امروز آنکارا فرصتی برای حل مسائل برای همه طرف‌ها فراهم کرد و بر تمامیت ارضی سوریه تاکید شد.

هاکان فیدان گفت: امنیت سوریه از امنیت ترکیه جدا نیست و به هرگونه حمایت لازم از آن کشور ادامه می‌دهند.

ب.ن