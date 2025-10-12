نتانیاهو: به پیروزیهای عظیمی دست یافتیم
اربیل (کوردستان٢٤) – بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، امروز یکشنبه ۱۲ اکتبر، به جنجالها بر سر نحوه برخوردش با توافق آتشبس غزه اذعان کرد، اما آزادی قریبالوقوع گروگانها را لحظهای برای اتحاد خواند.
نتانیاهو با نقل قول از یک آیه از کتاب مقدس گفت:«این یک شب احساسی، شبی پر از اشک، شبی پر از شادی است، زیرا فردا فرزندان ما به مرزهای ما باز خواهند گشت.»
او در یک سخنرانی تلویزیونی گفت:«فردا آغاز یک مسیر جدید است - مسیر بازسازی، مسیر التیام، و امیدوارم، مسیر قلبهای متحد.»
برخی از خانوادههای گروگانهایی که در غزه توسط حماس نگهداری میشوند، از نتانیاهو به دلیل اولویت دادن به پیروزی نظامی بر آزادی آنها انتقاد کردهاند.
روز شنبه، هنگامی که استیو ویتکوف، فرستاده ایالات متحده، در مقابل تجمعی که برای همبستگی با بستگان گروگانها برگزار شد، از رهبری نتانیاهو تمجید کرد، برخی از حاضران در جمعیت او را هو کردند.
اما رهبر اسرائیل همچنین به دلیل موافقت با تبادل زندانیان، از سوی جناح راست، از جمله اعضای تندرو کابینه خود، مورد انتقاد قرار گرفته است.
نتانیاهو گفت:«این یک رویداد تاریخی است که غم آزادی قاتلان را با شادی بازگشت گروگانها در هم میآمیزد. میدانم اختلافات زیادی بین ما وجود دارد، اما در این روز دلایل زیادی برای کنار گذاشتن آنها داریم، زیرا با هم به پیروزیهای عظیمی دست یافتیم.»
ایافپی/ب.ن