دلشاد شهاب: پارت دموکرات کوردستان اهداف راهبردی بزرگ دارد و از بازیگران اصلی در عراق است
اربیل (کوردستان٢٤) – یک عضو کمیته مرکزی پارت دموکرات کوردستان، میگوید که پارت دموکرات اهداف راهبردی بزرگ دارد و از کشمکشهای کوچک پرهیز میکند.
یکشنبه ۱۲ اکتبر، دلشاد شهاب، عضو کمیته مرکزی پارت دموکرات کوردستان، به کوردستان۲۴ گفت:«پارت دموکرات اهداف راهبردی بزرگتر از کشمکشهای کوچک دارد. ما به رهنمونهای پرزیدنت مسعود بارزانی برای ایجاد فضایی آرام متعهد هستیم و در ایجاد مشکل پیشدستی نمیکنیم.»
او در ادامه گفت:«پارت دموکرات یکی از بازیگران اصلی در عراق است و روند سیاسی بدون پارت دموکرات ناقص خواهد بود. قوی بودن پارت دموکرات روند سیاسی را به نفع مردم کورد تغییر میدهد.»
این عضو کمیته پارت دموکرات، تاکید کرد:«پارت دموکرات حزبی نیست که در اختلافات رشد کند، بلکه در فضایی آرام و زمانیکه مردم با تامل فکر میکنند و یک زندگی آسوده دارند، تصمیم درست را میگیرد.»
ب.ن