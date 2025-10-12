شاخوان عبدالله: لایحه قانون شورای فدرالی تحت تاثیر تفکر مرکزیتگرا تدوین شده بود و ما آن را رد کردیم
اربیل (کوردستان٢٤) – نایب رئیس مجلس نمایندگان عراق، میگوید که با اجرای قانون اساسی در عراق، تحولات ریشهای ایجاد میشود و بسیاری از مشکلات برطرف میشوند. او تاکید کرد که لایحه قانون شورای فدرالی به دلیل در نظر نگرفتن دیدگاه اقلیم کوردستان رد شد.
یکشنبه ۱۲ اکتبر، شاخوان عبدالله، نایبرئیس مجلس نمایندگان عراق، به کوردستان۲۴ گفت:«اگر قانون اساسی در عراق اجرا شود، بخشی از حقوق مردم کورد در آن تثبیت شده که با پایبندی به آن نه فقط روابط اربیل و بغداد بهبود مییابد بلکه در سراسر عراق تحول ایجاد میشود.»
وی افزود:«تاسیس شورای فدرالی که تاکنون انجام نشده به دلیل وجود اختلاف بین نیروهای اهل سنت بوده است، زیرا آنها فکر میکنند که با تاسیس آن برای مجلس نمایندگان که ریاستاش سهم آنها است، شریک پیدا میشود.»
شاخوان عبدالله گفت:«چند ماه پیش اهل سنت با تاسیس شورای فدرالی موافقت کردند، اما زمانی که طرح آن به مجلس ارایه شد، روشن شد که بدون در نظر گرفتن دیدگاه اقلیم کوردستان تدوین شده است. درحالیکه میبایست دیدگاه اقلیم و استانها در نظر گرفته میشد. اما تحت تاثیر تفکر مرکزیتگرا تدوین شده بود که ما آن را رد کردیم.»
نایبرئیس مجلس، تاکید کرد:«اگر در آینده این طرح به مجلس بازگردد، تلاش میکنیم در هماهنگی با همه جریانها شورای فدرالی را تاسیس کنیم، زیرا بخشی مهم و مکمل نظام فدرالی در عراق است.»
ب.ن