3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – پرزیدنت بارزانی در دیدار با رئیس سابق سازمان اطلاعات آمریکا، تاکید کرد که قانون اساسی تنها راه‌حل نهایی برای رهایی عراق از بحران‌های سیاسی است.

امروز دوشنبه ۱۳ اکتبر، در پیرمام، پرزیدنت مسعود بارزانی از ژنرال دیوید پترایوس، رئیس سابق سازمان اطلاعات آمریکا – سی‌آی‌ای، استقبال کرد.

در این دیدار ژنرال دیوید پترایوس، خوشحالی خود را از دیدار مجدد با پرزیدنت بارزانی ابراز داشت و گفت که بار آخر در سال ۲۰۱۶ پرزیدنت بارزانی را در جبهه جنگ در سحیلا دیدار کرده است.

او همچنین از نقش قابل توجه پرزیدنت بارزانی و اقلیم کوردستان در حفاظت از ثبات و امنیت اقلیم و عراق و منطقه، در راستای تحقق آرامش و دموکراسی و همزیستی قدردانی کرد که با گروه‌های افراطی و سازمان‌های تروریستی که پس از سال ۲۰۰۳ در عراق ظهور کردند و برای تمام منطقه و جهان تهدید واقعی بودند، رویارو شدند.

پرزیدنت بارزانی نیز به ژنرال دیوید پترایوس خیرمقدم گفت و از نیروهای ائتلاف و آمریکا که نقش چشمگیری در آزادسازی عراق از دیکتاتوری داشتند و پس از آن نیز از نیروی پیشمرگ و نیروهای نظامی عراق در رویارویی با تروریسم و حفاظت از ثبات عراق و اقلیم کوردستان، حمایت کردند، قدردانی کرد.

در خصوص روند سیاسی در عراق نیز پرزیدنت بارزانی بر اجرای بند‌های قانون اساسی همیشگی عراق تاکید کرد که تنها راه‌حل نهایی برای رهایی عراق از بحران‌های سیاسی فعلی است و ابراز امیدواری کرد که جریان‌های سیاسی با هم به دنبال حل مشکلات باشند و از انتقام‌جویی و نفرت‌ا‌فکنی علیه یکدیگر دست بردارند.

پرزیدنت بارزانی، از پیش‌نویس قانون نفت و گاز عراق تدوین شده در سال ۲۰۰۷، به عنوان نمونه‌ای یاد کرد که اگر آن زمان تصویب و اجرایی می‌شد، اکنون هیچ مشکل قانونی در خصوص نفت و گاز در میان نبود. همچنین توافق اخیر بین دولت اقلیم کوردستان و دولت فدرال عراق در خصوص نفت و گاز را مثبت تلقی و ابراز امیدواری کرد که به عنوان مبنایی برای حل همه مشکلات قرار گیرد.

در این دیدار اوضاع سیاسی و تحولات منطقه به طور کلی و اوضاع سوریه و گام‌های روند صلح در ترکیه نیز مورد بحث و گفت‌‌وگو قرار گرفتند.

