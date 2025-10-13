3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – استاندار شرناخ از نقش پرزیدنت بارزانی در پیشبرد روند صلح در ترکیه قدردانی کرد و از ایشان خواست که به حمایت‌های خود از آن ادامه دهد.

دوشنبه ۱۳ اکتبر، پرزیدنت مسعود بارزانی در پیرمام از یک هیئت استانداری شرناخ به ریاست بیرُل اکجی، استاندار شرناخ استقبال کرد.

در این دیدار استاندار شرناخ از نقش پرزیدنت بارزانی در پیشبرد روند صلح در ترکیه قدردانی کرد و ابعاد مثبت آن روند را مورد توجه قرار داد.

استاندار شرناخ از پرزیدنت بارزانی خواست که به حمایت‌های خود از روند صلح در ترکیه ادامه دهد.

در این دیدار بر توسعه روابط فرهنگی و اقتصادی و بازرگانی استان شرناخ و اقلیم کوردستان به خصوص با استان اربیل تاکید شد.

ب.ن