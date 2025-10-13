1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان، امروز دوشنبه ۱۳ اکتبر، در مراسم سی‌امین دوره فارغ‌التحصیلی دانشگاه دهوک برای سال تحصیلی 2024-2025 سخنرانی کرد و ضمن تبریک به فارغ‌التحصیلان، بر حمایت مداوم دولت خود از بخش آموزش تاکید کرد.

نخست وزیر بارزانی در سخنرانی خود در این مراسم، از پیوستن به فارغ‌التحصیلان در این روز ویژه، ابراز خوشحالی کرد و آنها را "امید فردا" و رهبران آینده‌ای که پیشرفت اقلیم کوردستان را ترسیم می‌کند، توصیف کرد.

بارزانی گفت:"ما به شما افتخار می کنیم و مشتاقانه منتظر آینده شما هستیم. شما امید فردا هستید و شما رهبرانی خواهید بود که روز به روز میهن ما را به جلو خواهند برد."

او از اساتید دانشگاه به خاطر پشتکار و فداکاری آنها در آموزش، با وجود چالش‌های مداوم قدردانی کرد و گفت:"بیایید از تلاش‌های شما قدردانی کنیم" و افزود تعهد آنها تضمین کرده است که دانشجویان بدون وقفه به یادگیری ادامه دهند.

نخست وزیر همچنین به والدین فارغ‌التحصیلان ادای احترام کرد و از فداکاری‌ها و تشویق‌های آنها قدردانی نمود. وی خاطرنشان کرد:«با وجود مشکلات زندگی، شما تضمین کرده‌اید که فرزندانتان از آموزش بهره‌مند شوند. حمایت شما برای تامین آینده فرزندانتان و اقلیم ما ضروری است.»

بارزانی همچنین از پیشمرگ‌ها و نیروهای امنیتی برای حفظ صلح و ثبات در اقلیم کوردستان، که از نهادهایی مانند دانشگاه دهوک حمایت می‌کنند تا به پرورش نسلی جدید و تحصیل‌کرده ادامه دهند، قدردانی کرد.

نخست وزیر با تاکید مجدد بر تعهد دولت خود به بهبود آموزش، بر تاسیس انجمن اعتباربخشی کوردستان برای آموزش، با هدف ارتقاء کیفیت آموزش عالی در سراسر اقلیم تاکید کرد.

بارزانی با تاکید بر اینکه روند آموزش در اقلیم کوردستان هر سال در حال بهبود است، گفت:«دانشگاه‌های عالی زیادی در اقلیم کوردستان وجود دارند و دانشگاه دهوک به عنوان یکی از بهترین‌ها برجسته است.»

نخست وزیر در پایان سخنان خود، فارغ‌التحصیلان را به همکاری در راستای خیر عمومی تشویق کرد و گفت:«ما می‌توانیم با هم به دستاوردهای بسیار بیشتری دست یابیم. ما پروژه‌های بسیاری را به انجام رسانده‌ایم که هیچ کس باور نمی‌کرد به واقعیت تبدیل شوند. با این حال، ما آنها را با سخت‌کوشی و فداکاری به واقعیت تبدیل کردیم.»

دانشگاه دهوک که در سال ۱۹۹۲ تاسیس شد، یکی از دانشگاه‌های دولتی پیشرفته در اقلیم کوردستان است. این دانشگاه با ایجاد دو دانشکده آغاز به کار کرد و از آن زمان تاکنون به ۱۹ دانشکده و مرکز تحقیقاتی در رشته‌های مختلف، از جمله پزشکی، مهندسی، کشاورزی و علوم انسانی، گسترش یافته است.

این دانشگاه به دلیل برتری علمی و ابتکارات تحقیقاتی خود که به چالش‌های منطقه‌ای مانند توسعه پایدار، حفاظت از محیط زیست و پیشرفت کشاورزی می‌پردازد، شناخته شده است. در طول سال‌ها، دانشگاه دهوک با چندین موسسه و سازمان بین‌المللی برای افزایش تبادل دانشگاهی و همکاری تحقیقاتی همکاری داشته است.

دانشگاه دهوک همزمان با سی‌امین دوره فارغ‌التحصیلی خود، همچنان نقش حیاتی در توسعه سرمایه انسانی لازم برای رشد اجتماعی و اقتصادی اقلیم کوردستان ایفا می‌کند.

