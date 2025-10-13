ترامپ با امضای بیانیه غزه توسط رهبران، از «روزی فوقالعاده برای خاورمیانه» تمجید کرد
اربیل (کوردستان٢٤) – دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، امروز دوشنبه ۱۳ اکتبر، با امضای بیانیهای به همراه رهبران منطقهای که قرار بود آتشبس در غزه را تثبیت کند، ساعاتی پس از تبادل گروگانها و زندانیان بین اسرائیل و حماس، از «روزی فوقالعاده برای خاورمیانه» تمجید کرد.
ترامپ پیش از پرواز به مصر برای شرکت در اجلاس غزه، سفری کوتاه به اسرائیل داشت و در آنجا در سخنرانی خود در پارلمان، از بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر، تمجید کرد. در این اجلاس، او و رهبران مصر، قطر و ترکیه به عنوان ضامنان توافق غزه، این بیانیه را امضا کردند.
ترامپ در حالی که بیش از بیست نفر از رهبران جهان برای گفتوگو در تفرجگاه شرم الشیخ گرد هم آمده بودند، گفت:«این روز، روز فوقالعادهای برای جهان و خاورمیانه است.»
ترامپ پیش از امضا گفت:«این سند، قوانین و مقررات و بسیاری از چیزهای دیگر را مشخص خواهد کرد.» و دو بار تکرار کرد که «این سند پابرجا خواهد ماند.»
به عنوان بخشی از طرح ترامپ برای پایان دادن به جنگ غزه، حماس روز دوشنبه ۲۰ گروگان باقیمانده خود را که پس از دو سال اسارت در غزه در اختیار داشت، آزاد کرد.
سازمان زندانهای اسرائیل اعلام کرد که در ازای آن، ۱۹۶۸ زندانی که اکثرا فلسطینی بودند و در زندانهای اسرائیل نگهداری میشدند، آزاد شدند.
ترامپ در سخنرانی خود در پارلمان اسرائیل، جایی که پس از ورودش با تشویق طولانی حضار روبرو شد، خطاب به قانونگذاران گفت:«از ۷ اکتبر تا این هفته، اسرائیل کشوری در جنگ بوده و بارهایی را تحمل کرده است که تنها مردمی مغرور و وفادار میتوانند تحمل کنند.»
او ادامه داد:«برای بسیاری از خانوادهها در سراسر این سرزمین، سالهاست که حتی یک روز صلح واقعی را تجربه نکردهاید... نه تنها برای اسرائیلیها، بلکه برای فلسطینیها و بسیاری دیگر، کابوس طولانی و دردناک بالاخره به پایان رسید.»
در تلآویو، جمعیت عظیمی که برای حمایت از خانوادههای گروگانها جمع شده بودند، با انتشار خبر اولین آزادیها، غرق در شادی، اشک و سرود شدند، هرچند درد از دست دادن کسانی که زنده نمانده بودند، قابل لمس بود.
در شهر رامالله در کرانه باختری اشغالی، جمعیت عظیمی برای استقبال از اولین اتوبوسهای حامل زندانیان گرد هم آمدند و برخی با شعار «الله اکبر» جشن گرفتند.
و در تجمعی مشابه در شهر خان یونس در جنوب غزه، ساکنان از لبههای اتوبوسهای صلیب سرخ که به کندی حرکت میکردند و حامل زندانیان بودند، بالا رفتند تا با آغوش یا بوسه از عزیزانشان استقبال کنند.
«احساسات و غم»
وزارت امور خارجه اسرائیل در مجموعهای از پستها در ایکس، با استقبال از بازگشت گروگانها گفت:«به خانه خوش آمدید.»
نوگا در میدان گروگانهای تلآویو، درد و شادی خود را به اشتراک گذاشت.
او گفت:«من بین احساسات و غم برای کسانی که دیگر برنمیگردند، گیر کردهام.»
طبق توافق آتشبس، حماس همچنین قرار است اجساد ۲۷ گروگانی را که در اسارت جان باختند یا کشته شدند، و همچنین بقایای جسد یک سرباز که در سال ۲۰۱۴ در جریان درگیری قبلی غزه کشته شد، بازگرداند.
اسرائیل گفته است که انتظار ندارد همه گروگانهای کشته شده امروز دوشنبه بازگردانده شوند، اگرچه ارتش اعلام کرد که اجساد دو اسیر را که توسط حماس به صلیب سرخ تحویل داده شده بود، دریافت کرده است و هنوز منتظر اجساد دو نفر دیگر است.
از میان زندانیانی که اسرائیل در ازای آزادی گروگانها آزاد کرد، حدود ۲۵۰ نفر از آنها بازداشت شدگان امنیتی بودند، از جمله بسیاری از آنها به جرم کشتن اسرائیلیها محکوم شده بودند، در حالی که حدود ۱۷۰۰ نفر توسط ارتش اسرائیل در غزه در طول جنگ بازداشت شده بودند.
در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، شبهنظامیان ۲۵۱ گروگان را در جریان حمله بیسابقه حماس به اسرائیل به اسارت گرفتند که منجر به کشته شدن ۱۲۱۹ نفر شد که بیشتر آنها غیرنظامی بودند.
به جز ۴۷ نفر، همه این گروگانها در آتشبسهای قبلی آزاد شدند و خانوادههای کسانی که در اسارت باقی ماندهاند، زندگی خود را با درد و نگرانی مداوم برای عزیزانشان سپری میکنند.
«تولدی تازه»
در غزه نیز، آتشبس باعث آرامش شده است، اما با توجه به اینکه بخش زیادی از این سرزمین در اثر جنگ با خاک یکسان شده است، راه بهبودی همچنان طولانی است.
یوسف آفانا، زندانی ۲۵ ساله آزاد شده از شمال غزه، در خان یونس به خبرگزاری فرانسه گفت:«بزرگترین شادی دیدن تمام خانوادهام است که برای استقبال از من جمع شدهاند... من ۱۰ ماه را در زندان گذراندم - از سختترین روزهایی که تا به حال زندگی کردهام.»
در همین حال، در شهر رامالله در کرانه باختری اشغالی، زندانیان فلسطینی آزاد شده توسط اسرائیل با جمعیتی چنان پرشور روبرو شدند که برای پیاده شدن از اتوبوسی که آنها را از زندان بیرون آورد، تقلا میکردند.
مهدی رمضان، که به تازگی آزاد شده است، در حالی که والدینش در کنارش بودند، به خبرگزاری فرانسه گفت:«این یک احساس غیرقابل توصیف، یک تولد دوباره است.»
هدف از سفر ترامپ به خاورمیانه تجلیل از نقش او در میانجیگری آتشبس هفته گذشته و توافق آزادی گروگانها است، اما هنوز مسائل زیادی برای مذاکره باقی مانده است.
از جمله نکات اختلافی احتمالی، امتناع حماس از خلع سلاح و عدم تعهد اسرائیل به خروج کامل از سرزمین ویران شده است.
با این حال، رهبر ایالات متحده بارها اعلام کرد که به حفظ آتشبس اطمینان دارد و در حضور مشترک با سیسی در شرمالشیخ گفت که مذاکرات در مورد مراحل بعدی این طرح در حال انجام است.
او گفت:"تا جایی که به ما مربوط میشود، این مرحله آغاز شده است."
وی افزود: "همه مراحل کمی با یکدیگر در هم آمیختهاند."
ترامپ در اواخر سپتامبر از یک طرح 20 مادهای خبر داد که به برقراری آتشبس کمک کرد.
او در حضور خود در کنار سیسی، از رئیسجمهور مصر به عنوان فردی که در مذاکرات با حماس «بسیار موثر» بوده، تمجید کرد.
سیسی نیز به نوبه خود گفت که ترامپ «تنها کسی است که قادر به برقراری صلح در منطقه ماست.»
ترامپ همچنین در این اجلاس که نمایندگان اسرائیل و حماس در آن حضور نداشتند، به طور خلاصه با محمود عباس، رئیسجمهور فلسطین، دیدار کرد.
حازم قاسم، سخنگوی حماس، امروز دوشنبه از ترامپ و میانجیگران توافق غزه خواست تا «به نظارت بر رفتار اسرائیل ادامه دهند و اطمینان حاصل کنند که تجاوز خود علیه مردم ما را از سر نمیگیرد.»
بر اساس آمار وزارت بهداشت در منطقه تحت کنترل حماس که سازمان ملل آن را معتبر میداند، عملیات اسرائیل در غزه حداقل ۶۷ هزار و ۸۶۹ نفر را کشته است.
این دادهها بین غیرنظامیان و رزمندگان تمایزی قائل نمیشود، اما نشان میدهد که بیش از نیمی از کشتهشدگان زنان و کودکان هستند.
ایافپی/ب.ن