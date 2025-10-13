ترامپ در اجلاس غزه نخست وزیر ایتالیا را «زیبا» خطاب کرد

2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، امروز دوشنبه ۱۳ اکتبر در مورد جورجیا ملونی، نخست وزیر ایتالیا، تنها رهبر زن حاضر در صحنه در اجلاس غزه در مصر، کلماتی انتخاب و به کار برد: «او زیباست.»

این مرد ۷۹ ساله که سه بار ازدواج کرده است، اعتراف کرد که با اظهاراتش در مورد ملونی، رهبر راست افراطی که پشت سرش ایستاده بود، در معرض اتهام تبعیض جنسی قرار گرفته است.

ترامپ در میانه سخنرانی خود در مورد تلاش‌های صلح خود برای خاورمیانه گفت:«من اجازه ندارم این را بگویم زیرا معمولا اگر این را بگویید، پایان دوران سیاسی شماست - او یک زن جوان زیباست... اگر در ایالات متحده از کلمه «زیبا» در مورد یک زن استفاده کنید، پایان دوران سیاسی شماست، اما من شانس خود را امتحان می‌کنم.»

ترامپ در حالی که رو به این زن ۴۸ ساله می‌کرد، گفت:«از اینکه زیبا خطاب شوید، ناراحت نمی‌شوید، درست است؟ چون هستید.»

واکنش فوری ملونی قابل مشاهده نبود، زیرا پشت سر ترامپ بین او و دوربین‌ها بود.

ترامپ در ادامه ملونی را که در مورد مهاجرت و مسائل فرهنگی متحد ایدئولوژیک است، "باورنکردنی" خواند.

او افزود: "و آنها واقعا در ایتالیا به او احترام می‌گذارند. او یک سیاستمدار بسیار موفق است."

ملونی تنها زن در میان حدود 30 رهبر بود که در پشت سر ترامپ برای اجلاس روی صحنه جمع شدند، جایی که آنها اعلامیه‌ای را امضا کردند که متعهد به کمک به پیشبرد صلح برای غزه بود.

ترامپ قبلا به دلیل اظهارات جنسیت‌زده مورد انتقاد قرار گرفته است.

ای‌اف‌پی/ب.ن