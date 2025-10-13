جعفر ایمنکی: در عراق ناآگاهی زیادی از قانون انتخابات وجود دارد

مسئول انتخاباتی پارت دموکرات کوردستان می‌گوید قانون انتخابات عراق به بی‌ثباتی دامن می‌زند

مسئول دفتر انتخابات پارت دموکرات کوردستان، با انتقاد از قانون کنونی انتخابات عراق، آن را عامل بی‌ثباتی در کشور و محصول ناآگاهی از قوانین انتخاباتی دانست.

جعفر ایمینکی، مسئول دفتر انتخابات پارت دموکرات کوردستان، روز دوشنبه، ۱۳ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۱ مهر ۱۴۰۴)، در برنامه‌ی "بحث روز" به کوردستان۲۴ گفت: "در عراق ناآگاهی زیادی از قانون انتخابات وجود دارد." او افزود که این قانون کنونی انتخابات، بی‌ثباتی در عراق را تداوم می‌بخشد و در زمان رأی‌گیری کمترین آرا را به خود اختصاص داده است.

ایمینکی در ادامه اظهار داشت که بالا بودن نرخ مشارکت در انتخابات پارلمان عراق در اقلیم کوردستان، شیعیان را مجبور کرد تا قانون انتخابات را تغییر دهند و کشور را به ۱۸ حوزه‌ی انتخاباتی تقسیم کنند تا کوردها نتوانند کرسی‌های بیشتری در پارلمان عراق به دست آورند.

جعفر ایمینکی همچنین اشاره کرد که پارت دموکرات کوردستان دارای نیروی محرکه‌ی قوی سازمانی است و در مناطقی که از محیط امنیتی و سیاسی مناسبی برخوردار نیستند، می‌تواند با اتکا به سازماندهی و محیط اجتماعی خود موفق باشد.