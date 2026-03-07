محکومیت حملات تروریستی به اربیل توسط استاندار
استاندار اربیل: گروههای قانونشکن چهرهی واقعی و تروریستی خود را آشکار کردند
امید خوشناو با محکومیت شدید حملات به مناطق مسکونی اربیل، اعلام کرد که گروههای قانونشکن با هدف قرار دادن غیرنظامیان، ماهیت تروریستی خود را به اثبات رساندهاند. وی از دولت عراق خواست تا مسئولیتپذیر بوده و مانع از تکرار این تعرضها شود.
امید خوشناو، استاندار اربیل، در بیانیهای رسمی نگرانی عمیق خود را نسبت به حملات چند روز اخیر «گروههای قانونشکن» به این شهر ابراز کرد. وی در این مقطع حساس تاکید کرد که اقلیم کوردستان هیچگاه بخشی از تنشهای منطقه نبوده و همواره در جبههی صلح و تلاشهای ثباتبخش حضور داشته است.
هدف قرار دادن غیرنظامیان در اربیل
استاندار اربیل با اشاره به حملات شب گذشته در نزدیکی «اسکای تاور» که یک منطقهی مسکونی است، خاطرنشان کرد که این اقدام سندی بر چهرهی واقعی تروریستهاست. وی تصریح کرد: «دولت عراق در قبال این پرسش حساس مسئول است و باید در کوتاهترین زمان ممکن موضعی عملی اتخاذ کند.» او همچنین اطمینان داد که دولت اقلیم کوردستان در بالاترین سطح از خاک و مردم کوردستان دفاع کرده و با تبهکاران مقابله خواهد کرد.
بر اساس گزارش رسمی ضدتروریسم کوردستان، در ساعت ۲۲:۴۱ شامگاه جمعه، ۶ مارس ۲۰۲۶ (۱۵ اسفند ۱۴۰۴)، نیروهای ائتلاف بینالمللی یک حملهی پهپادی را دفع و ۴ پهپاد بمبگذاریشده را در آسمان اربیل سرنگون کردند.