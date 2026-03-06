اخبار

انهدام چهار پهپاد مهاجم در آسمان اربیل

سازمان صد ترور کوردستان از انهدام چهار پهپاد بمب‌گذاری شده خبر داد

کوردستان سازمان ضد ترور اقلیم کوردستان اربیل

سازمان مبارزه با تروریسم کوردستان از رهگیری و سرنگونی چهار فروند پهپاد بمب‌گذاری‌شده در حومه‌ی اربیل خبر داد.

بر اساس بیانیه‌ی رسمی سازمان مبارزه با تروریسم کوردستان، در ساعت ۲۲:۴۱ جمعه‌شب ۶ مارس ۲۰۲۶ (۱۵ اسفند ۱۴۰۴)، نیروهای ائتلاف بین‌المللی موفق شدند چهار پهپاد مهاجم را در آسمان شهر اربیل رهگیری و منهدم کنند.

در این بیانیه آمده است که بقایای یکی از پهپادهای ساقط شده در محوطه‌ی خالی مجاور یک هتل سقوط کرده است. خوشبختانه این حادثه هیچ‌گونه تلفات یا مجروحیت جانی به همراه نداشته است.

 
مصطفی ابراهیم ,