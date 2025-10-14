اختصاص ۲۰ میلیون دلار کمک سازمان ملل به غزه
سازمان ملل متحد با اختصاص ۱۱ میلیون دلار دیگر، مجموع کمکهای خود به نوار غزه را به ۲۰ میلیون دلار رساند
تام فلچر، مسئول هماهنگی کمکهای اضطراری سازمان ملل متحد، سهشنبه، ۱۴ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۲ مهر ۱۴۰۴)، اعلام کرد که این سازمان ۱۱ میلیون دلار دیگر از صندوق واکنش اضطراری خود را برای کمکهای بشردوستانه به غزه اختصاص داده است. این اقدام در حالی صورت میگیرد که سازمان ملل هفتهی گذشته نیز ۹ میلیون دلار برای تامین سوخت نوار غزه تخصیص داده بود. با این حساب، مجموع بودجهی صندوق واکنش اضطراری برای غزه به ۲۰ میلیون دلار رسیده است.
تام فلچر اظهار داشت که این بودجه به رفع نیازهای فوری کمک خواهد کرد، اما هشدار داد که بدون حمایت مستمر از صندوق واکنش اضطراری، کمکهای ضروری به نیازمندان پایدار نخواهد بود.
فلچر، که در نشست سران شرمالشیخ حضور داشت، به آزادی گروگانهای اسرائیلی و زندانیان فلسطینی اشاره کرد و آن را گامی سرنوشتساز برای اجرای توافق صلح دانست. او تاکید کرد که این لحظهای سرشار از امید برای اسرائیلیها و فلسطینیها است و گسترش کمکهای بشردوستانه که توسط سازمان ملل و شرکای آن برای نوار غزه برنامهریزی شده، به سرعت در حال پیشرفت است.
همزمان، دفتر هماهنگی امور بشردوستانه (OCHA) اعلام کرد که بر اساس برنامهریزیها برای ۶۰ روز اول آتشبس، سازمان ملل و شرکای آن کمکها و خدمات لازم را به مردم نوار غزه در هر مکانی که نیاز باشد، ارائه خواهند کرد. این کمکها شامل غذا، آب، خدمات بهداشتی، نیازهای سرپناه، حمایتهای حفاظتی و سایر کمکهای ضروری است.
سازوکار ۲۷۲۰ سازمان ملل متحد نیز اعلام کرده است که موافقت اسرائیل را برای ارسال کمکهای بشردوستانه دریافت کرده و حجم کمکهای مجاز به ۱۹۰ هزار تن رسیده است. این اقلام ضروری در سراسر منطقه از جمله اردن، مصر، اسرائیل، قبرس و کرانهی باختری برای تحویل به مردم غزه آماده شدهاند و بخشی از آنها در مسیر هستند، زیرا سازمان ملل و شرکای آن به طور مداوم در حال انتقال اقلام به غزه هستند.
دوشنبه، ۱۳ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۱ مهر ۱۴۰۴)، نشست سران شرمالشیخ در مصر با حضور بیش از ۲۰ رهبر کشور برای صلح غزه برگزار شد. دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در این نشست هنگام امضای آتشبس گفت: "امروز روزی بزرگ برای خاورمیانه است و رهبران بسیاری از کشورها اینجا حضور دارند تا دربارهی صلح در خاورمیانه گفتگو کنیم." او همچنین افزود که پس از بیش از سه هزار سال، جنگ غزه به پایان رسید و آتشبس غزه بسیار جامع است و همهی قوانین را در بر میگیرد.