تاکید نخستوزیر اقلیم کوردستان و سفیر بریتانیا بر حل مشکلات مالی و حقوقی مردم کوردستان
مسرور بارزانی در دیدار با عرفان صدیق، سفیر بریتانیا در عراق، بر لزوم حل ریشهای مسائل مربوط به حقوق و مطالبات مالی مردم کوردستان تاکید کرد
مسروور بارزانی، نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان، روز سهشنبه، ۱۴ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۲ مهر ۱۴۰۴)، با عرفان صدیق، سفیر بریتانیا در عراق، دیدار و گفتوگو کرد.
در این نشست که اندرو بیزلی، سرکنسول بریتانیا در اقلیم کوردستان نیز حضور داشت، بر ضرورت حفظ و احترام به حقوق قانونی و تامین مطالبات مالی اقلیم کوردستان، در چارچوب پایبندی به قانون اساسی و توافقات، تاکید شد.
دو طرف بر این نکته اتفاقنظر داشتند که مشکل حقوق و مطالبات مالی مردم کوردستان باید به صورت بنیادین حل شود و نباید این موضوع سیاسی گردد.
همچنین، اهمیت توافق سهجانبهی مربوط به ازسرگیری صادرات نفت اقلیم کوردستان مورد بحث قرار گرفت. این توافق باید سرآغازی برای تصویب قانون نفت و گاز در دورهی آتی پارلمان باشد.
در بخش دیگری از این دیدار، نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان به اصلاحات انجام شده در بخشهای مختلف دولت اقلیم، به ویژه موفقیت پروژههای "حساب من" و "روشنایی"، اشاره کرد. سفیر بریتانیا نیز موفقیت این اصلاحات را به نخستوزیر تبریک گفت.
انتخابات آتی مجلس نمایندگان عراق و وضعیت کلی عراق و منطقه، از دیگر محورهای گفتوگو در این نشست بود.