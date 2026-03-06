استاندار اربیل: دولت عراق فدرال مسئول حملات پهپادی به اقلیم کوردستان است

امید خوشناو اعلام کرد که پهپادهای شلیک شده به سوی اربیل از مناطق تحت کنترل دولت فدرال عراق هدایت می‌شوند

56 دقیقه پیش

امید خوشناو، استاندار اربیل، روز جمعه ۶ مارس ۲۰۲۶ (۱۵ اسفند ۱۴۰۴)، در گفتگو با رسانه‌ها تأکید کرد که حملات پهپادی اخیر به این شهر هیچ‌گونه خسارت جانی نداشته و پیش از رسیدن به هدف سرنگون شده‌اند. وی این اقدامات را تلاش گروه‌های قانون‌شکن برای برهم زدن امنیت اقلیم کوردستان توصیف کرد.

استاندار اربیل با مقصر دانستن دولت بغداد در بروز این نقض‌های امنیتی، تصریح کرد: «مسئولیت این حملات مستقیماً بر عهده‌ی دولت فدرال است، چرا که این پهپادها از مناطقی پرتاب می‌شوند که تحت کنترل نهادهای امنیتی و نظامی عراق قرار دارند.»