هشدار آنتونیو گوترش نسبت به خروج اوضاع خاورمیانه از کنترل

دبیرکل سازمان ملل متحد وضعیت خاورمیانه را بسیار خطرناک توصیف کرد

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، روز جمعه ۶ مارس ۲۰۲۶ (۱۵ اسفند ۱۴۰۴)، در پیامی جدی اعلام کرد که حملات غیرقانونی در منطقه موجب رنج و مشقت فراوان برای غیرنظامیان شده است. وی تأکید کرد که این بحران‌ها تهدیدی بزرگ برای اقتصاد جهانی و معیشت طبقات آسیب‌پذیر محسوب می‌شود.

گوترش هشدار داد که اوضاع ممکن است به نقطه‌ای برسد که از کنترل تمامی طرف‌ها خارج شود. وی خواستار توقف فوری درگیری‌ها و آغاز گفتگوهای دیپلماتیک شد و تصریح کرد که اکنون زمان پیشگیری از یک فاجعه‌ی بزرگتر است.

 

 
