هشدار آنتونیو گوترش نسبت به خروج اوضاع خاورمیانه از کنترل
دبیرکل سازمان ملل متحد وضعیت خاورمیانه را بسیار خطرناک توصیف کرد
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، روز جمعه ۶ مارس ۲۰۲۶ (۱۵ اسفند ۱۴۰۴)، در پیامی جدی اعلام کرد که حملات غیرقانونی در منطقه موجب رنج و مشقت فراوان برای غیرنظامیان شده است. وی تأکید کرد که این بحرانها تهدیدی بزرگ برای اقتصاد جهانی و معیشت طبقات آسیبپذیر محسوب میشود.
گوترش هشدار داد که اوضاع ممکن است به نقطهای برسد که از کنترل تمامی طرفها خارج شود. وی خواستار توقف فوری درگیریها و آغاز گفتگوهای دیپلماتیک شد و تصریح کرد که اکنون زمان پیشگیری از یک فاجعهی بزرگتر است.