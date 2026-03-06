فریدریش مرتس: آلمان خواهان تکرار سناریوی سوریه در ایران نیست

صدراعظم آلمان نسبت به فروپاشی ساختارهای دولتی در ایران هشدار داد

1 ساعت پیش

، روز جمعه ۶ مارس ۲۰۲۶ (۱۵ اسفند ۱۴۰۴)، در اظهاراتی رسانه‌ای اعلام کرد که کشورش مایل نیست شاهد تکرار سناریوی جنگ داخلی سوریه در ایران باشد. وی تأکید کرد که نهادهای دولتی در ایران باید کارایی خود را حفظ کنند تا از هرگونه هرج‌ومرج جلوگیری شود.

مرتس با اشاره به جمعیت ۹۰ میلیونی ایران، از واشینگتن و اسرائیل خواست برای ایجاد شرایط ثبات در این کشور تلاش کنند. وی تصریح کرد که جلوگیری از ایجاد موج جدید مهاجرت از منطقه به سوی اروپا، در راستای منافع راهبردی آلمان و اتحادیه‌ی اروپا است.