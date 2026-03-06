مسرور بارزانی و شاه بحرین بر حفظ هماهنگی جهت حفظ صلح و امنیت پایدار تأکید ورزیدند

مسرور بارزانی و حمد بن عیسی خلیفه در تماسی تلفنی، آخرین تحولات منطقه و راه‌های گسترش همکاری‌های دوجانبه را بررسی کردند.

دولت اقلیم کوردستان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که عصر روز جمعه ۳ مارس ۲۰۲۶ (۱۲ اسفند ۱۴۰۴)، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان و حمد بن عیسی خلیفه، پادشاه بحرین، طی تماسی تلفنی در خصوص اوضاع جاری منطقه به‌ویژه ثبات عراق و اقلیم کوردستان گفتگو کردند.

طرفین در این گفتگو، نگرانی عمیق خود را از افزایش تنش‌ها و درگیری‌ها در منطقه ابراز کرده و بر ضرورت تقویت هماهنگی‌ها میان دولت اقلیم کوردستان و پادشاهی بحرین جهت حفظ صلح و امنیت پایدار تأکید ورزیدند.