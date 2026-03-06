اخبار

حضور پرزیدنت بارزانی در مراسم پرسه‌ی پیشمرگه‌ی دیرین

پرزیدنت بارزانی با خانواده‌ی مرحوم سعید خلیل  سیلکی ابراز همدردی کرد

کوردستان پرزیدنت بارزانی مراسم ختم اربیل

پرزیدنت بارزانی با حضور در مراسم ختم «سعید خلیل  سیلکی»، مراتب تسلیت خود را به خانواده‌ی این مبارز فقید ابراز کرد.

پرزیدنت مسعود بارزانی، روز جمعه ۶ مارس ۲۰۲۶ (۱۵ اسفند ۱۴۰۴)، در بخش پیرمام در مراسم ختم پیشمرگه‌ی دیرین و نماد مقاومت منطقه‌ی بارزان، زنده‌یاد «سعید خلیل  سیلکی مزوری» شرکت کرد.

پرزیدنت بارزانی در این مراسم، ضمن ابراز همدردی با خانواده و بستگان آن مرحوم، از درگاه خداوند متعال برای وی غفران الهی و برای بازماندگان صبر و آرامش مسئلت نمود.

 

 
مصطفی ابراهیم ,