پرزیدنت بارزانی با خانواده‌ی مرحوم سعید خلیل سیلکی ابراز همدردی کرد

2 ساعت پیش

پرزیدنت بارزانی با حضور در مراسم ختم «سعید خلیل سیلکی»، مراتب تسلیت خود را به خانواده‌ی این مبارز فقید ابراز کرد.

پرزیدنت مسعود بارزانی، روز جمعه ۶ مارس ۲۰۲۶ (۱۵ اسفند ۱۴۰۴)، در بخش پیرمام در مراسم ختم پیشمرگه‌ی دیرین و نماد مقاومت منطقه‌ی بارزان، زنده‌یاد «سعید خلیل سیلکی مزوری» شرکت کرد.

پرزیدنت بارزانی در این مراسم، ضمن ابراز همدردی با خانواده و بستگان آن مرحوم، از درگاه خداوند متعال برای وی غفران الهی و برای بازماندگان صبر و آرامش مسئلت نمود.