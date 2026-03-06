عباس عراقچی: تنها پایگاههای آمریکا هدف پاسخ ایران خواهند بود
وزیر امور خارجهی ایران اعلام کرد که هرگونه اقدام تلافیجویانه تنها علیه تأسیسات ایالات متحده در منطقه انجام خواهد شد.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجهی ایران، روز جمعه ۶ مارس ۲۰۲۶ (۱۵ اسفند ۱۴۰۴)، در پیامی بر پیوندهای تاریخی و دوستانه میان ایران و کشورهای عربی تأکید کرد.
وی با انتقاد از عملکرد واشینگتن، مدعی شد که ایالات متحده از خاک کشورهای منطقه برای هدف قرار دادن غیرنظامیان استفاده میکند.
عراقچی به کشورهای همسایه اطمینان داد که پاسخ احتمالی ایران به حملات، منحصراً متوجه پایگاهها و تأسیسات نظامی آمریکا در منطقه خواهد بود و خطری متوجه سایر کشورها نخواهد شد.