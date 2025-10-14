2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – ارتش اسرائیل اعلام کرد بقایای اجساد چهار گروگان دیگر که روز سه‌شنبه توسط حماس تحویل داده شده بودند، از غزه به اسرائیل آورده شده‌اند.

این بقایا به صلیب سرخ تحویل داده شد و سپس به اسرائیل منتقل شد، که جدیدترین گام در اجرای آتش‌بس با هدف پایان دادن به دو سال جنگ در نوار غزه است.

ارتش در بیانیه‌ای اعلام کرد:«چهار تابوت از گروگان‌های فوت شده، اندکی پیش از مرز اسرائیل عبور کردند.» و افزود که آنها برای آزمایش پزشکی قانونی برده می‌شوند.

حماس پیش از این، تنها چند ساعت پس از آزادی ۲۰ گروگان زنده آخر، تحت توافق آتش‌بس منعقد شده با میانجیگری دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، بقایای چهار گروگان را منتقل کرده بود.

به طور جداگانه، یک بیمارستان غزه اعلام کرد که اجساد ۴۵ فلسطینی را که توسط اسرائیل تحویل داده شده بودند، دریافت کرده است، که این نیز بخشی از طرح ترامپ برای پایان دادن به جنگ است.

کسانی که بقایای اجسادشان روز دوشنبه تحویل داده شد، شهروندان اسرائیلی گای ایلوز، یوسی شرابی و دانیل پرتز و همچنین دانشجوی کشاورزی نپالی، بیپین جوشی، بودند.

ارتش اعلام کرد که علل نهایی مرگ چهار گروگان پس از معاینات پزشکی قانونی مشخص خواهد شد.

ای‌اف‌پی/ب.ن