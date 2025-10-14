یک نامزد ائتلاف السیاده در بغداد کشته شد

40 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – امروز چهارشنبه ۱۵ اکتبر، اعضای ائتلاف السیاده کشته شدن یک عضو شورای استان بغداد که نامزد انتخابات دور ششم مجلس نمایندگان عراق بوده است را اعلام کرد.

اعضای ائتلاف السیاده، اعلام کردند که صفا المشهدانی، نامزد آن ائتلاف برای انتخابات دور ششم مجلس نمایندگان عراق، صبح امروز در اثر انفجار بمب چسپنده در خودروی‌اش، کشته شد.

در شبکه‌های اجتماعی ویدیوی انفجار خودروی المشهدانی منتشر شده است و نشان می‌دهد که خودروی وی در یکی از خیابان‌های منطقه طارمیه در آتش می‌سوزد.

ب.ن