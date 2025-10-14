اقلیم کوردستان پناهگاهی امن برای مسیحیان عراق

1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – در حالی که امنیت مسیحیان در بسیاری از مناطق عراق به خطر افتاده و آنها به دلیل خشونت مجبور به مهاجرت شده‌اند، اقلیم کوردستان به پناهگاهی امن تبدیل شده است که مسیحیان می‌توانند در آن با آرامش زندگی کنند.

زندگی عادی و مسالمت‌آمیز برای مسیحیان در استان دهوک به وضوح مشهود است. نریمان وحید عضو یکی از ده‌ها هزار خانواده مسیحی است که به لطف صلح و امنیت در اقلیم کوردستان به زندگی خود ادامه می‌دهند.

او به کوردستان24 گفت:«ما وقتی به کلیسا و مدرسه می‌رویم احساس امنیت می‌کنیم. ما در اوقات خوب و بد با سایر جوامع مانند ایزدی‌ها و مسلمانان در کنار هم هستیم و هیچ تفاوتی بین ما وجود ندارد.»

طبق آمار رسمی، بیش از ۵۰ هزار مسیحی در استان دهوک زندگی می‌کنند و آزادانه در تقریبا ۱۰۰ کلیسایی که ساخته شده‌اند، به انجام فرایض مذهبی خود می‌پردازند.

وضعیت مسیحیان در مرکز و جنوب عراق، به ویژه در موصل، بسیار متفاوت است. محله «نصرانیلر»، یکی از قدیمی‌ترین محله‌های مسیحی موصل، اکنون عملا متروکه شده است. سعدالله بیسون، مسیحی ساکن موصل، گفت:«این منطقه محل زندگی مسیحیان بود؛ تاریخ آن به بیش از ۲۰۰۰ سال پیش برمی‌گردد، اما همه آنها در دوران داعش مهاجرت کردند.»

فرهنگ همزیستی و صلح موجود در اقلیم کوردستان، این منطقه را به پناهگاهی برای مسیحیان سایر نقاط عراق تبدیل کرده است. اقلیم کوردستان درهای خود را به روی مسیحیان گشوده و به خانه دوم آنها تبدیل شده است.

