افزایش ۵۰ درصدی ظرفیت گاز خورمور توسط دانا گاز و کرسنت پترولیوم
اربیل (کوردستان٢٤) – دانا گاز و کرسنت پترولیوم از تکمیل و آغاز زودهنگام فروش تجاری گاز از پروژه توسعه KM250 خود در میدان گازی خورمور در اقلیم کردستان خبر دادند که ظرفیت کل این تاسیسات را ۵۰ درصد افزایش میدهد.
پروژه KM250 که هشت ماه زودتر از موعد مقرر تحویل داده شد، ۲۵۰ میلیون فوت مکعب استاندارد در روز (MMscf/d) به ظرفیت جدید فرآوری گاز اضافه میکند و کل تولید خورمور را به ۷۵۰ میلیون فوت مکعب در روز افزایش میدهد. انتظار میرود این توسعه ۱.۱ میلیارد دلاری، ظرفیت تولید برق و توسعه صنعتی عراق را به طور قابل توجهی افزایش دهد و از پروژه روشنایی دولت اقلیم کوردستان برای دستیابی به تامین ۲۴ ساعته برق حمایت کند.
این پروژه که از طریق بانک شارجه، شرکت مالی توسعه بینالمللی ایالات متحده (DFC) و درآمد حاصل از اوراق قرضه ۳۵۰ میلیون دلاری پرل پترولیوم که در سال ۲۰۲۴ منتشر شد، تامین مالی شده است، به عنوان یکی از بزرگترین پروژههای توسعه زیرساخت انرژی بخش خصوصی عراق شناخته میشود.
این پروژه بیش از ۱۰۰۰۰ کارگر را استخدام کرد، بیش از ۶۰۰۰ تن فولاد به کار گرفت و در طول ساخت و ساز ۶.۲ میلیون نفر - ساعت کار انجام داد.
مجید جعفر، مدیرعامل شرکت کرسنت پترولیوم و مدیرعامل هیئت مدیره دانا گاز، تحویل زودهنگام را «یک دستاورد مهم» خواند و بر تعهد بلندمدت شرکتها به اقلیم کوردستان و نقش آنها در «آزادسازی منابع عظیم انرژی، ایجاد شغل و ارائه انرژی پاکتر و قابل اعتمادتر» تاکید کرد.
او از دولت اقلیم کوردستان و مقامات محلی به خاطر «حمایت و همکاری قوی» آنها تقدیر کرد و از رهبری ریچارد هال، مدیرعامل دانا گاز، برای پیشبرد تکمیل پروژه پیش از موعد مقرر، قدردانی نمود.
هال تکمیل زودهنگام را «یک نقطه عطف بزرگ» برای دانا گاز توصیف کرد و خاطرنشان کرد که نظارت مستقیم عملیاتی به تسریع تحویل کمک کرده است.
وی گفت:«ظرفیت اضافی، مشخصات تولید ما را تقویت میکند و انتظار میرود درآمد سالانه قابل توجهی را به همراه داشته باشد و در عین حال هدف اقلیم برای برقرسانی ۲۴ ساعته را پیش ببرد.»
تاسیسات KM250 فناوری پیشرفته، از جمله نظارت مبتنی بر هوش مصنوعی، کمپرسورهای با راندمان بالا و سیستمهای بهبود یافته برای حذف گوگرد و آلایندهها را برای افزایش راندمان عملیاتی و کاهش اثرات زیستمحیطی ادغام میکند.
این تاسیسات روزانه ۷۰۰۰ بشکه میعانات گازی و ۴۶۰ تن LPG اضافی تولید خواهد کرد که به ترتیب مکمل تولیدات فعلی ۱۵۲۰۰ بشکه در روز و ۱۰۷۰ تن در روز خواهد بود.
در اوایل سال جاری، میدان گازی خورمور و چندین میدان نفتی، مورد حملات پهپادی که توسط شبهنظامیان عراقی تحت حمایت ایران از داخل عراق انجام شد، قرار گرفتند و باعث اختلالات موقت عملیاتی و افزایش نگرانیهای امنیتی در منطقه شدند.
این حملات که تاسیسات تحت مدیریت کنسرسیوم پرل پترولیوم را هدف قرار دادند، باعث شد دانا گاز و کرسنت پترولیوم به طور موقت عملیات خود را متوقف کرده و با دولت اقلیم کوردستان و نیروهای امنیتی محلی برای افزایش حفاظت از سایت و پرسنل حفاظتی، هماهنگی نزدیکی داشته باشند.
دولت فدرال عراق تحقیقاتی را آغاز کرده و افراد مسئول را شناسایی کرده است. با این حال، نام گروههای شبهنظامی پشت حملات هماهنگ پهپادی به خورمور و سایر تاسیسات نفت و گاز در سراسر اقلیم کوردستان را علنا فاش نکرده است.
چبا وجود این حوادث، این شرکتها به عملیات خود ادامه دادند و به توسعه پروژهها ادامه دادند و تعهد بلندمدت خود را به ثبات انرژی و رشد اقتصادی اقلیم کوردستان مجددا تایید کردند.
با راهاندازی ظرفیت جدید، دانا گاز و کرسنت پترولیوم قصد دارند مرحله بعدی توسعه را پیش ببرند - گسترش بیشتر میدان خورمور و پیشرفت کار در چمچمال برای آزادسازی منابع گازی بیشتر برای منطقه و عراق.
پرل پترولیوم، کنسرسیومی که خورمور را اداره میکند، دانا گاز و کرسنت پترولیوم را به عنوان اپراتورهای مشترک با 35 درصد سهام هر کدام، در کنار شرکای OMV، MOL و RWE، در بر میگیرد.
این کنسرسیوم گاز چهار نیروگاه در سراسر اقلیم کوردستان را تامین میکند و بیش از 80 درصد از نیازهای برق اقلیم را تامین میکند و به بیش از شش میلیون نفر خدمات ارائه میدهد.
شرکت پرل پترولیوم از طریق عملیات گاز طبیعی پاک خود، به جلوگیری از انتشار بیش از ۵۹ میلیون تن دی اکسید کربن کمک کرده و در سال ۲۰۲۴ به کاهش ۲۰ درصدی انتشار گازهای گلخانهای دست یافته و یکی از کمترین میزان انتشار کربن را در این صنعت حفظ کرده است.
شرکت دانا گاز، که دفتر مرکزی آن در شارجه است، اولین شرکت گاز طبیعی بخش خصوصی در خاورمیانه است که در امارات متحده عربی، مصر و اقلیم کوردستان فعالیت دارد.
شرکت کرسنت پترولیوم، بزرگترین سهامدار آن، قدیمیترین شرکت بالادستی خصوصی خاورمیانه است که بیش از ۵۰ سال سابقه در عملیات انرژی بینالمللی دارد.
ب.ن