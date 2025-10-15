دیدار رؤسای جمهور سوریه و روسیه؛ تاکید بر گسترش همکاری‌های راهبردی و احیای کمیته‌ی مشترک

2 ساعت پیش

احمد شَرع، رئیس‌جمهور سوریه، در مسکو با ولادیمیر پوتین، همتای روس خود، دیدار و بر گسترش همکاری‌های راهبردی تاکید کرد. این نخستین سفر شَرع به روسیه پس از سقوط رژیم بشار اسد است.

احمد شَرع، رئیس‌جمهور سوریه، روز چهارشنبه ۱۵ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۳ مهر ۱۴۰۴) در مسکو با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، دیدار و گفت‌وگو کرد. در این دیدار، شَرع بر تمایل کشورش برای توسعه‌ی روابط راهبردی با روسیه تاکید کرد. پوتین نیز به نوبه‌ی خود به روابط عمیق تاریخی میان دو کشور اشاره کرد و بر اهمیت ازسرگیری فعالیت‌های کمیته‌ی مشترک روسیه و سوریه تاکید ورزید.

خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) در بیانیه‌ای اعلام کرد که در جریان این نشست، روابط دوجانبه میان دو کشور و راه‌های ارتقای هماهنگی‌های راهبردی در زمینه‌های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

تاکید شَرع بر روابط دیرینه و مرحله‌ی جدید سوریه

شَرع در این دیدار بر عمق روابط دیرینه‌ی میان دو کشور تاکید کرد و اظهار داشت که سوریه اکنون در مرحله‌ی جدیدی قرار دارد و تلاش می‌کند روابط سیاسی و راهبردی خود را با کشورهای منطقه‌ای و بین‌المللی بازسازی کند که روسیه برجسته‌ترین آن‌هاست.

رئیس‌جمهور سوریه همچنین خاطرنشان کرد که دمشق و مسکو به روابط تاریخی خود پایبند هستند. وی افزود که علاوه بر روابط دوجانبه و منافع مشترک در چندین حوزه‌ی متفاوت، به‌ویژه در بخش انرژی، دمشق تا حد زیادی به کارشناسان روسی متکی است.

به گزارش سانا، شَرع در پایان سخنان خود بیان کرد که سوریه به تمامی توافقات پیشین با روسیه احترام می‌گذارد و تلاش خواهد کرد تا این توافقات را مجدداً به‌روز کند.

پوتین: روابط دو کشور بیش از ۸۰ سال قدمت دارد

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، نیز از سفر احمد شَرع، رئیس‌جمهور سوریه، به مسکو ابراز خرسندی کرد. پوتین در این نشست به روابط میان روسیه و سوریه اشاره کرد و گفت: «روابط میان دو کشور بیش از ۸۰ سال است که ادامه دارد.»

رئیس‌جمهور روسیه بر اهمیت ازسرگیری فعالیت‌های کمیته‌ی مشترک روسیه و سوریه تاکید کرد؛ کمیته‌ای که برای نخستین بار در سال ۱۹۹۳ میلادی آغاز به کار کرده بود. وی در ادامه افزود که ایده‌های مهم بسیاری شناسایی شده‌اند و تمام تلاش‌ها برای اجرای آن‌ها توسط کمیته‌ی مشترک صورت خواهد گرفت. پوتین تاکید کرد که دو طرف بر مشاوره‌ی مستمر و هماهنگی توافق کرده‌اند.

نخستین سفر شَرع به روسیه پس از سقوط رژیم اسد

پیش از این، ریاست‌جمهوری سوریه صبح چهارشنبه ۱۵ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۳ مهر ۱۴۰۴) اعلام کرده بود که احمد شَرع، رئیس‌جمهور سوریه، به روسیه سفر خواهد کرد و هدف از این سفر، بررسی روابط میان دمشق و مسکو، اوضاع منطقه و ثبات سوریه خواهد بود.

شَرع در این سفر توسط اسعد شیبانی، وزیر امور خارجه، مرهف ابو قصرة، وزیر دفاع، و حسین سلامه، رئیس اطلاعات سوریه، همراهی می‌شود.

این سفر شَرع به روسیه، نخستین سفر وی به این کشور پس از سقوط رژیم بشار اسد محسوب می‌شود. پس از نزدیک به ۱۴ سال جنگ داخلی، سرانجام نیروهای اپوزیسیون سوریه در ۸ دسامبر ۲۰۲۴ (۱۸ آذر ۱۴۰۳)، به حکومت بشار اسد در سوریه پایان دادند.