ترکیه حریم هوایی خود را به روی فرودگاه سلیمانیه بازگشایی کرد

لغو ممنوعیت پروازها به فرودگاه بین‌المللی سلیمانیه پس از دیدار نچیروان بارزانی و اردوغان

2 ساعت پیش

پس از دیدار بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، با رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، آنکارا ممنوعیت پروازها به فرودگاه بین‌المللی سلیمانیه را لغو کرد و حریم هوایی خود را به روی این فرودگاه بازگشایی کرد.

فرودگاه بین‌المللی سلیمانیه امروز چهارشنبه ۱۵ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۳ مهر ۱۴۰۴) اعلام کرد که سازمان هواپیمایی کشوری ترکیه، پیام هشدار ناوبری (NOTAM) مربوط به ممنوعیت پروازها را از وب‌سایت جهانی انتشار پیام‌های الکترونیکی (NOTAM) حذف کرده است.

این فرودگاه همچنین اشاره کرد که سازمان هواپیمایی کشوری ترکیه، پروازها و حریم هوایی کشورش را به روی پروازهای فرودگاه بین‌المللی سلیمانیه عادی‌سازی کرده است.

فرودگاه بین‌المللی سلیمانیه به همین مناسبت به مسافران و شهروندان تبریک گفت و از تمامی خطوط هوایی خواست تا برنامه‌ی پروازهای خود را به ترکیه و سایر کشورهای اروپایی و جهان تنظیم کنند.

دیدار نچیروان بارزانی و اردوغان و درخواست رفع تحریم

پیش از این، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، روز پنجشنبه ۹ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۷ مهر ۱۴۰۴) در آنکارا با رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، دیدار کرده بود. بنا به درخواست بارزانی و با موافقت و توصیه‌ی اردوغان، تحریم فرودگاه سلیمانیه لغو شد.

ترکیه در ۳ آوریل ۲۰۲۳ (۱۴ فروردین ۱۴۰۲) حریم هوایی خود را به روی فرودگاه بین‌المللی سلیمانیه بسته بود. این ممنوعیت در روز دوشنبه ۶ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۴ مهر ۱۴۰۴) نیز توسط ترکیه تمدید شده بود.