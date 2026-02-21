بازداشت ۱۱ قاچاقچی مواد مخدر در بغداد

از ابتدای سال جاری نیم تن مواد مخدر کشف شده است

2 ساعت پیش

فرماندهی اطلاعات نظامی عراق از اجرای عملیات امنیتی در چند منطقه پایتخت خبر داد؛ هم‌زمان مقام‌های عراقی از کشف نیم تُن مواد مخدر از ابتدای سال جاری خبر می‌دهند.

فرماندهی اطلاعات نظامی عراق اعلام کرد ۱۱ قاچاقچی و توزیع‌کننده مواد مخدر در مناطق مختلف بغداد بازداشت شده‌اند.

بر اساس بیانیه‌ی منتشرشده در شنبه ۲۱ فوریه‌ی ۲۰۲۶ / ۲ اسفند ۱۴۰۴، این عملیات به دستور فرمانده‌ی اطلاعات نظامی و با هماهنگی سایر نهادهای امنیتی انجام شده است. نیروهای امنیتی پس از ایجاد ایست‌های بازرسی در نقاط مختلف شهر موفق شدند این افراد را که به‌عنوان یک «شبکه‌ی توزیع» در چند محله بغداد فعالیت داشتند، دستگیر کنند.

طبق این بیانیه، متهمان همراه با مواد کشف‌شده به مراجع ذی‌صلاح تحویل داده شده‌اند تا روند قانونی پرونده‌ها تکمیل شود.

این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که مقام‌های عراقی از افزایش فعالیت‌های مقابله با مواد مخدر خبر می‌دهند. پیش‌تر، مدیر اطلاع‌رسانی اداره کل مبارزه با مواد مخدر اعلام کرده بود از ابتدای سال جاری تاکنون حدود نیم تُن مواد مخدر کشف و ضبط شده است.

به گفته این مقام، در همین مدت حدود ۱۶۰۰ قاچاقچی و مصرف‌کننده بازداشت شده‌اند و پرونده ۷۴۰ نفر از آنان به صدور حکم منجر شده است؛ از جمله صدور بیش از ۲۰ حکم اعدام و حدود ۵۰ حکم حبس ابد. همچنین عراق برای تبادل اطلاعات با کشورهای منطقه و همسایه ۳۶ کانال همکاری بین‌المللی در اختیار دارد.