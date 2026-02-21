فؤاد حسین تأکید کرد که توقف صادرات نفت عراق از مسیر بصره می‌تواند به «فاجعه‌ی اقتصادی» منجر شود

3 ساعت پیش

وزیر خارجه‌ی عراق هشدار داد که در صورت بسته شدن تنگه‌ی هرمز، اقتصاد این کشور با بحرانی جدی روبه‌رو خواهد شد و صادرات نفت عراق عملاً متوقف می‌شود.

فؤاد حسین در یک گفت‌وگوی تلویزیونی اعلام کرد آمریکا نسبت به نفوذ ایران بر دولت آینده‌ی عراق نگران است و این دیدگاه را از طریق پیام‌های شفاهی منتقل کرده است. به گفته‌ی او، این پیام‌ها از سوی کاردار سفارت آمریکا ارسال شده اما به‌صورت رسمی به وزارت خارجه‌ی عراق تحویل نشده و خطاب به «چارچوب هماهنگی» بوده است. محتوای پیام‌ها نیز به موضوع نامزد نخست‌وزیری و نحوه‌ی برخورد با گروه‌های مسلحی که در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار دارند، مربوط می‌شد.

وی با اشاره به وضعیت داخلی عراق تأکید کرد کشور با چالش‌های مالی و اقتصادی بزرگی روبه‌رو است و به دولتی کارآمد نیاز دارد. او افزود دولت موقت اختیارات محدودی دارد و حضور برخی وزیران در پارلمان اداره‌ی امور کشور را دشوارتر کرده است. فؤاد حسین از رهبران سیاسی خواست برای خروج از بحران راه‌حلی سیاسی پیدا کنند.

وزیر خارجه‌ی عراق همچنین درباره‌ی مفهوم حاکمیت ملی گفت در جهان امروز حتی بسیاری از کشورها با محدودیت در حاکمیت مواجه‌اند و تنها قدرت‌های بزرگ از استقلال کامل برخوردارند. به گفته‌ی او، عراق برای حفظ امنیت خود باید یا بسیار هوشمندانه عمل کند یا از یک اتحاد قوی بهره‌مند باشد.

او با اشاره به موقعیت ژئوپلیتیکی عراق گفت این کشور میان یک همسایه و یک متحد قرار گرفته و رقابت میان این دو محور مستقیماً بر جامعه و سیاست عراق تأثیر می‌گذارد. فؤاد حسین از مذاکرات هسته‌ای در وین و ژنو حمایت کرد و هشدار داد هرگونه تشدید تنش می‌تواند به فاجعه‌ای برای عراق و منطقه منجر شود. به گفته‌ی وی، در صورت وقوع جنگ، صادرات نفت عراق از طریق بصره متوقف خواهد شد و این امر پیامدهای اقتصادی بسیار سنگینی خواهد داشت.

وی همچنین اعلام کرد بغداد از طریق رایزنی‌های دیپلماتیک، از جمله در سفر به واشینگتن، برای جلوگیری از حمله نظامی اسرائیل به داخل خاک عراق تلاش کرده است.

وزیر خارجه‌ی عراق درباره‌ی انتخاب رئیس‌جمهور عراق نیز گفت گزارش‌ها درباره‌ی توافق جدید میان حزب دموکرات کردستان و اتحادیه‌ی میهنی بر سر نامزد مشترک «واقعیت ندارد». او تأکید کرد همچنان نامزد حزب خود است و در صورت عدم توافق سیاسی، پارلمان تصمیم نهایی را خواهد گرفت.

وزیر خارجه‌ی عراق در پایان خواستار حل سریع بحران سیاسی شد و افزود کاهش عرضه‌ی دلار مشکلات بزرگی برای اقتصاد کشور ایجاد می‌کند، زیرا عراق اقتصاد تولیدی ندارد و به درآمد نفت متکی است. به گفته‌ی او، روابط خارجی عراق باید بر اساس منافع ملی تنظیم شود.