عبادی: باید همه‌ برای‌ منفعت‌ ملت‌ عراق‌ کار کنیم

هیئت‌ پارت‌ دموکرات‌ کوردستان‌ بر لزوم‌ تشکیل‌ دولت‌ فراگیر در بغداد تأکید کرد

2 ساعت پیش

هیئت‌ پارت‌ دموکرات‌ کوردستان‌، در ادامه‌ی‌ دیدارهای‌ خود با طرف‌های‌ سیاسی‌ در بغداد، با حیدر العبادی‌، رئیس‌ ائتلاف‌ نصر، ملاقات‌ کرد. پس‌ از این‌ نشست‌، رئیس‌ نمایندگی‌ دولت‌ اقلیم‌ کوردستان‌ در بغداد اظهار داشت‌ که‌ دولت‌ آتی‌ عراق‌ باید دولتی‌ فراگیر باشد و میان‌ هیچ‌یک‌ از اقشار، تفاوتی‌ قائل‌ نشود.

روز چهارشنبه، ۲۴ دسامبر ۲۰۲۵ (۳ دی ۱۴۰۴ )، حیدر عبادی‌، رئیس‌ ائتلاف‌ نصر، پس‌ از دیدار با هیئت‌ پارت‌ دموکرات‌ کوردستان‌، در یک‌ کنفرانس‌ خبری‌ گفت‌: «ما برای‌ تشکیل‌ دولت‌ و انتخاب‌ نخست‌وزیر مشکلی‌ نداریم‌، بلکه‌ این‌ یک‌ فرآیند سیاسی‌ است‌ که‌ باید بر اساس‌ مهلت‌های‌ قانونی‌ انجام‌ شود و همه‌ باید به‌ اصول‌ قانون‌ اساسی‌ پایبند باشیم‌.»

العبادی‌ افزود: «هفته‌ی‌ آینده‌ مجلس‌ تشکیل‌ جلسه‌ خواهد داد و امیدواریم‌ رئیس‌ و دو معاون‌ وی‌ انتخاب‌ شوند. سپس‌ رئیس‌ جمهوری‌ برگزیده‌ خواهد شد. پس‌ از آن‌، فراکسیون‌های‌ پیروز انتخابات‌ نامزدهای‌ خود را برای‌ پست‌ نخست‌وزیری‌ به‌ مجلس‌ معرفی‌ خواهند کرد؛ زیرا در این‌ انتخابات‌، هیچ‌ فراکسیونی‌ اکثریت‌ قاطعی‌ برای‌ تشکیل‌ دولت‌ به‌ دست‌ نیاورده‌ است‌.»

در پاسخ‌ به‌ این‌ پرسش‌ که‌ آیا عبادی‌ برجسته‌ترین‌ نامزد برای‌ پست‌ نخست‌وزیری‌ آینده‌ی‌ عراق‌ است‌، رئیس‌ ائتلاف‌ نصر گفت‌: «من‌ نامزد هستم‌، اما نمی‌توانم‌ بگویم‌ برجسته‌ترینم‌. من‌ برای‌ به‌ عهده‌ گرفتن‌ این‌ مسئولیت‌ آمادگی‌ دارم‌، چرا که‌ در دوران‌ نخست‌وزیری‌ پیشین‌ خود با وضعیت‌هایی‌ بدتر از حال‌ حاضر، مانند جنگ‌ داعش‌ و کاهش‌ شدید قیمت‌ نفت‌، مقابله‌ کرده‌ام‌.»

العبادی‌ همچنین‌ اظهار داشت‌: «بی‌شک‌ کشورها بر نحوه‌ی‌ تشکیل‌ دولت‌ آینده‌ی‌ عراق‌ تأثیرگذارند، زیرا جهان‌ کوچک‌ شده‌ و منافع‌ به‌ شدت‌ در هم‌ تنیده‌اند، اما مهم‌ این‌ است‌ که‌ همه‌ی‌ ما برای‌ منفعت‌ ملت‌ عراق‌ کار کنیم‌.»

فارس‌ عیسی‌، رئیس‌ نمایندگی‌ دولت‌ اقلیم‌ کوردستان‌ در بغداد و عضو هیئت‌ پارت‌ نیز گفت‌: «ما نیز با دیدگاه‌های‌ حیدر العبادی‌ موافقیم‌. همه‌ی‌ طرف‌ها باید به‌ قانون‌ اساسی‌ پایبند باشند. ما نظرات‌ و دیدگاه‌های‌ خود را به‌ صراحت‌ به‌ عبادی‌ ابلاغ‌ کردیم‌.»

وی‌ افزود: «دولت‌ جدید عراق‌ باید دولت‌ همگان‌ باشد و بین‌ اقشار مختلف‌ تفاوتی‌ قائل‌ نشود. ما خواهان‌ عراقی‌ باثبات‌ هستیم‌؛ عراقی‌ که‌ به‌ حقوق‌ تمامی‌ عراقی‌ها احترام‌ بگذارد.»