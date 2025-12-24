نچیروان بارزانی: باشد که کریسمس، پیامآور صلح و محبت و تعمیق برادری میان همهی ما باشد
رئیس اقلیم کوردستان مسیحیان را جزء جداییناپذیر تاریخ و آیندهی کوردستان دانست
رئیس اقلیم کوردستان، نچیروان بارزانی، در پیام تبریک خود به مناسبت میلاد حضرت مسیح، مسیحیان را بخشی جداییناپذیر از تاریخ و آیندهی کوردستان خواند و اعلام کرد که کوردستان همیشه خانهای امن و چتری وحدتبخش برای تمامی اقشار باقی خواهد ماند و بر تعهد خود به حفظ فرهنگ همزیستی تأکید کرد.
ریاست اقلیم کوردستان روز چهارشنبه، ۲۴ دسامبر ۲۰۲۵ (۳ دی ۱۴۰۴ شمسی)، به مناسبت میلاد حضرت عیسی مسیح بیانیهای منتشر کرد. در این بیانیه اشاره شده است که نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، میلاد حضرت عیسی مسیح (سلام خداوند بر او باد) را از صمیم قلب به شهروندان مسیحی در اقلیم کوردستان و عراق، و همچنین به تمامی مسیحیان جهان، تبریک میگوید و ابراز امیدواری کرد: «این جشن را در فضایی سرشار از شادی و آرامش برگزار کنید.»
در این بیانیه آمده است: «خواهران و برادران مسیحی، اقشاری اصیل و بخشی جداییناپذیر از تاریخ، حال و آیندهی کوردستان هستند. در این روز مقدس، بار دیگر تعهد اقلیم کوردستان را به حفظ فرهنگ دیرینهی همزیستی، تسامح و پذیرش یکدیگر تأکید میکنیم. به شما اطمینان میدهیم که اقلیم کوردستان همیشه خانهای امن و چتری وحدتبخش برای تمامی اقشار باقی خواهد ماند.»
رئیس اقلیم کوردستان همچنین اشاره کرد: «همهی ما در این میهن شریک و همسرنوشت هستیم؛ با هم در روزهای سخت قربانی دادهایم و با هم با همبستگی و یکپارچگی برای ساختن آیندهای روشنتر و باثباتتر برای نسلهایمان تلاش میکنیم. باشد که پیام این جشن، پیام صلح و محبت و تعمیق برادری میان همهی ما باشد.»
در پایان، نچیروان بارزانی، کریسمس را به همگان تبریک گفت و سالی سرشار از شادی و کامیابی برای همه آرزو کرد.