مستند «آن روز که خورشید طلوع نکرد» از یک دختر کورد در ارتش آلمان در اربیل به نمایش درآمد
سرباز کوردی در ارتش آلمان، فیلم مستند خود را با محوریت زندگی شخصی، شهادت پدرش در اقلیم کوردستان، به نمایش گذاشت
«بیریوان محمد ملا اسعد»، سرباز کوردتبار ارتش آلمان، در یک مراسم شایسته و با حضور خانوادهاش و جمع کثیری از هنرمندان و مقامات دولتی، فیلم مستند خود با عنوان «آن روز که خورشید طلوع نکرد» را در سالن سینمای امپایر شهر اربیل به نمایش گذاشت. این فیلم به زندگی پر فراز و نشیب بیریوان میپردازد و او در آن، از درد عمیقی که به دلیل از دست دادن پدرش در سن ۱۰ سالگی متحمل شده، سخن میگوید. فیلم جستوجویی عمیق در هویت پدر اوست که یکی از روزنامهنگاران نامدار و قربانیان جنگ بوده است.
بیریوان در این مستند، به نقش و جایگاه خود به عنوان سرباز، مشاور و مترجم در ارتش آلمان اشاره میکند و نشان میدهد چگونه در کنار نیروهای پیشمرگه در سنگرهای دفاعی علیه تروریستهای داعش جنگیده و خدمت کرده است. آلمان از سال ۲۰۱۴ میلادی (۱۳۹۳ ) از نیروهای پیشمرگه در مبارزه با داعش حمایت کرده و تجهیزات نظامی و آموزش ارائه داده است.
بیریوان محمد در مصاحبهی اختصاصی با کوردستان۲۴، هدف اصلی از ساخت این فیلم را علاوه بر روایت زندگی شخصی خود، ارسال پیامی برای حمایت از روزنامهنگاران و خبرنگاران جنگی عنوان کرد. او گفت: «کورد دشمنان زیادی دارد، بنابراین باید از اصحاب رسانهیمان حفاظت کنیم تا بتوانند صدای مظلومیت و ستم مردم کورد را به یکپارچگی به تمام جهان برسانند.» این اظهارات در حالی مطرح میشود که خبرنگاران کورد متعددی در سالهای اخیر، بهویژه در مناطق جنگی سوریه و عراق، جان خود را از دست دادهاند. بهعنوان مثال، در دسامبر ۲۰۲۴ میلادی (آذر ۱۴۰۳ )، نازیم داستان و جهان بیلگین، دو خبرنگار کورد، در شمال سوریه بر اثر حمله هواپیماهای بدون سرنشین جان باختند. همچنین، در اوت ۲۰۲۴ میلادی (مرداد ۱۴۰۳ )، گولیستان تارا و هرو بهادین، دو روزنامهنگار کورد دیگر، در اقلیم کوردستان به همین شکل کشته شدند.
فیلم «آن روز که خورشید طلوع نکرد» توسط شرکت مشهور «JOOL» تولید و کارگردانی آن توسط «دیار کورد» انجام شده است. این فیلم به شیوهای هنری و تأثیرگذار، آمیزهای از درد دوران کودکی و قهرمانی نظامی یک دختر کورد دور از وطن را به تصویر کشیده است.