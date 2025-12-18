3 ساعت پیش

اربیل (کردستان۲۴) – داستان موفقیت دختر کورد، در کتاب درسی دانمارک گنجانده شد و او درخواست کرده است که در عکس‌هایش پرچم کوردستان هم ظاهر شود.

والانتینا ماهر جمیل، دختر ۱۴ ساله کورد، به خاطر مهارت در ورزش ژیمنایستیک و تعهد‌اش به تحصیل، توجه مسئولین آموزش و پرورش دانمارک را به خود جلب کرد، به طوریکه داستان موفقیت او در کتاب درسی آن کشور گنجانده شد.

به درخواست والانتینا او در عکس‌هایش که در کتاب درسی چاپ شده‌اند با پرچم کوردستان ظاهر شده است.

والانتینا زاده روستای «قوجمان» از توابع عفرین در غرب کوردستان است. اگرچه او در حالیکه تنها دو ماه از عمرش گذشته بود به همراه خانواده‌اش وارد دانمارک شد، اما به حفظ هویت ملی خود اهمیت بسیاری می‌دهد.

والانتینا از چهار سالگی ورزش ژیمناستیک را آغاز کرده است و تاکنون در ۹ مسابقه قهرمانی شرکت کرده و ۷ مدال طلا و ۲ مدال نقره به دست آورده است.

موفقیت او به طور همزمان هم در ورزش و هم در تحصیل، نظر معلمان و مسئولان آموزش و پرورش را به خود جلب می‌کند و داستان زندگی او را در کتاب درسی چاپ می‌کنند.

والانتینا گفت از معملم‌اش خواسته است در عکس‌هایش که به همراه داستان زندگی‌اش منتشر می‌شوند، پرچم کوردستان هم ظاهر شود.

والانتینا اکنون به عنوان دستیار مربی در باشگاه «سکهایل» به کودکان آموزش می‌دهد.

ماهر جمیل، پدر والانتینا، به کوردستان۲۴ گفت:«به عنوان خانواده‌ای مهاجر، همیشه عشق به کوردستان و زبان کوردی را در بین فرزندان خود تقویت کرده‌اند و از سایر خانواده‌‌های مهاجر خواست که به این امر اهتمام ورزند و در خانه با کودکان خود به زبان مادری صحبت کنند.»

ب.ن