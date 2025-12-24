اتحادیهی اروپا ۱۰۰ هزار یورو به سیلزدگان چمچمال کمک میکند
اتحادیهی اروپا از طریق صندوق بینالمللی امداد، مبلغ ۱۰۰ هزار یورو برای کمک به آسیبدیدگان سیل چمچمال اختصاص داد؛ هیئت این اتحادیه در عراق اعلام کرد که این کمکها شامل اقلام نقدی، غذایی و پزشکی برای ۱۶ هزار نفر خواهد بود.
روز چهارشنبه، ۲۴ دسامبر ۲۰۲۵ (۳ دی ۱۴۰۴ )، هیئت اتحادیهی اروپا در عراق در بیانیهای اعلام کرد که کمکهای بشردوستانهای به ارزش ۱۰۰ هزار یورو به آسیبدیدگان سیل چمچمال ارائه خواهد کرد. در این بیانیه آمده است که کمکها از طریق سازمان هلال احمر عراق ارائه میشوند و شامل لوازم خانگی، مواد غذایی، وسایل زمستانی، مواد شوینده، حمایت مالی، خدمات اولیهی پزشکی و تأمین آب خواهد بود.
اتحادیهی اروپا اشاره کرده است که تقریباً ۱۶ هزار نفر از سیلزدگان از این بستهی کمکی بهرهمند خواهند شد و افزود: «این کمک مالی بخشی از مشارکت کلی اتحادیهی اروپا در صندوق اضطراری واکنش به بلایا (DREF) وابسته به فدراسیون بینالمللی جمعیتهای صلیب سرخ و هلال احمر (IFRC) است.»
پیش از این، روز سهشنبه، ۹ دسامبر ۲۰۲۵ (۱۸ آذر ۱۴۰۴ )، موجی از بارندگیهای شدید، استان سلیمانی و ادارهی گرمیان را در بر گرفت که در نتیجه، سیل در شهرستان چمچمال و بخشهای شورش و تکيه رخ داد. بر اساس آمارهای اولیه، سیل به بیش از ۱۲۵۸ خانه، ۱۱۶ مغازه و حدود ۵۰۰ خودرو خسارت وارد کرده است. پس از این فاجعه، کمپینهای مختلفی برای جمعآوری کمک در شهرها و شهرکهای کوردستان آغاز شد.
روز یکشنبه، ۲۱ دسامبر ۲۰۲۵ (۳۰ آذر ۱۴۰۴ )، دادور احمد انور، رئیس کمیتهی امداد و بازسازی چمچمال، در جریان حضور در بخش خبری ساعت ۱۲:۰۰ کوردستان۲۴، اعلام کرد که مجموع پول جمعآوریشده برای کمک به آسیبدیدگان سیل به بیش از ۱۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دینار رسیده است.