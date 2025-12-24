پرزیدنت بارزانی به مناسبت زادروز حضرت مسیح، صمیمانه‌ترین تبریکات خود را به مسیحیان ابلاغ کرد

پرزیدنت مسعود بارزانی روز چهارشنبه، ۲۴ دسامبر ۲۰۲۵ (۳ دی ۱۴۰۴ )، به مناسبت زادروز حضرت مسیح (درود خداوند بر او باد)، پیامی منتشر کرد.

در پیام پرزیدنت بارزانی آمده است: «به مناسبت فرا رسیدن سال نو میلادی و زادروز حضرت مسیح (درود خداوند بر او باد)، صمیمانه‌ترین تبریکات خود را به تمامی خواهران و برادران مسیحی در کوردستان، عراق و سراسر جهان ابلاغ می‌کنم و برایشان سعادت و نیک‌بختی آرزومندم.»

پرزیدنت بارزانی افزود: «در این مناسبت، بر تعمیق فرهنگ هم‌زیستی و برادری میان تمامی اقلیت‌های دینی و ملی کوردستان تأکید می‌کنم و امید دارم که خواهران و برادران مسیحی ما همواره جشن‌ها، مناسبت‌ها و شادی‌های خود را در آرامش و صلح برگزار کنند.» او همچنین ابراز امیدواری کرد که این مناسبت سرآغاز پایان ناخوشی‌ها، رنج‌ها و دردهای بشریت در سراسر جهان باشد و صلح و هم‌زیستی جایگزین آن گردد.