برگزاری جشنواره فرهنگی کوردی - هلندی در شهر اوسترهاوت
اربیل (کوردستان۲۴) – در شهر اوسترهاوت هلند، در ۲۱ دسامبر ۲۰۲۵، سالنی مزین به پرچمهای کوردستان و هلند، به دریچهای برای آشنایی با دنیایی ناآشنا اما غنی تبدیل شد، زیرا از یک جشنواره فرهنگی کوردی-هلندی شامل موسیقی، مُد، غذا و سنتهای باستانی میزبانی کرد.
این جشنواره توسط فدراسیون جوانان جامعه کوردستانی خارج از میهن برگزار شد و هنرمندان، چهرههای فرهنگی و اعضای جامعه کوردستانی را با تمرکز بر تبادل فرهنگی و ارائه میراث کوردی به جامعه هلند، گرد هم آورد.
برگزارکنندگان گفتند که این رویداد با هدف معرفی فرهنگ، هنر و میراث اصیل کوردی به مخاطبان گستردهتر و در عین حال تقویت پیوندهای فرهنگی بین جوامع کوردی و هلندی و برجسته کردن عمق و غنای هویت کوردی برگزار شد.
برنامه هنری با بخشهای فرهنگی متعددی آغاز شد. بخش مُد، بازدیدکنندگان را با لباسهای سنتی کوردی آشنا کرد. لباسهای زنانه، با گلدوزیها و طرحهای دقیق، توسط طراح رُزا حسین ارائه شد، در حالی که لباسهای سنتی مردانه توسط لاپَن گوران و ژاله به نمایش گذاشته شد.
یک ارکستر فرهنگی و گروه پاپ نیز در کنار گروههای رقص فولکلور کوردی زاگرس، کُما روژ و کُما آزادی، اجرا کردند که حرکات و ریتمهای هماهنگ آنها، احساس جمعی و نماد ملی را به مخاطبان منتقل میکرد.
در خارج از سالن اصلی، بازدیدکنندگان از یک محل ویژه طراحی شده به عنوان یک بازار کوچک بازدید کردند. این فضا به مهمانان اجازه میداد تا لباسهای سنتی کوردی و آثار ادبی نویسندگان کورد را ببینند و خریداری کنند.
این جشنواره همزمان با جشن باستانی شب یلدا برگزار شد. یلدا طولانیترین شب سال و نماد تولد دوباره خورشید است که نشان دهنده پیروزی نور بر تاریکی است. برای انعکاس این سنت، یک بانوی کورد یک میز هنری دستساز نمایش کرد که توضیحی تصویری از این رسم برای بازدیدکنندگانی که با آن آشنا نبودند، ارائه میداد.
در جشنواره به مهمانان غذاها و نوشیدنیهای سنتی از جمله بریانی، دُلمه، سوپ عدس و سالاد ارائه شد.
در این جشنواره چهرههای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی از جمله دلاور آژگهایی، نماینده دولت اقلیم کوردستان، میران ابراهیم، رئیس انجمن قلم کورد و هَرمن احمد، سردبیر مجله روند، حضور داشتند.
ب.ن