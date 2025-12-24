مسرور بارزانی‌ بر تعهد ناگسستنی‌ اقلیم‌ به‌ هم‌زیستی‌ مسالمت‌آمیز تأکید کرد.

1 ساعت پیش

نخست‌وزیر دولت‌ اقلیم‌ کوردستان‌، مسرور بارزانی‌، به‌ مناسبت‌ جشن‌ میلاد حضرت‌ مسیح‌، پیام‌ تبریکی‌ را خطاب‌ به‌ مسیحیان‌ کوردستان‌، عراق‌ و جهان‌ صادر کرد.

نخست‌وزیر دولت‌ اقلیم‌ کوردستان‌ روز چهارشنبه، ۲۴ دسامبر ۲۰۲۵ (۳ دی ۱۴۰۴ شمسی)،در پیام‌ خود، آرزوی‌ جشنی‌ پر از خیر و رفاه‌ برای‌ مسیحیان‌ داشت‌ و بیان‌ کرد: «در این‌ مناسبت‌، ما بر تعهد ناگسستنی‌ خود به‌ حفظ‌ و ارتقای‌ ارزش‌های‌ هم‌زیستی‌ مسالمت‌آمیز، برادری‌ و همبستگی‌ میان‌ تمامی‌ اقشار اقلیم‌ کوردستان‌ مجدداً تأکید می‌کنیم‌.»

متن‌ کامل‌ پیام‌ بدین‌ شرح‌ است‌:

«به‌ مناسبت‌ جشن‌ میلاد حضرت‌ مسیح‌ (سلام‌ خداوند بر او باد)، گرم‌ترین‌ تبریکات‌ خود را به‌ مسیحیان‌ کوردستان‌، عراق‌ و جهان‌ عرض‌ می‌کنم‌ و آرزوی‌ جشنی‌ پر از خیر و رفاه‌ برای‌ ایشان‌ دارم‌.

در این‌ مناسبت‌، ما بر تعهد ناگسستنی‌ خود به‌ حفظ‌ و ارتقای‌ ارزش‌های‌ هم‌زیستی‌ مسالمت‌آمیز، برادری‌ و همبستگی‌ میان‌ تمامی‌ اقشار اقلیم‌ کوردستان‌ مجدداً تأکید می‌کنیم‌.

جشن‌ شما مبارک‌ باد و همیشه‌ در شادی‌ و سلامتی‌ باشید.

مسرور بارزانی‌

نخست‌وزیر دولت‌ اقلیم‌ کوردستان‌

۲۴ دسامبر ۲۰۲۵»