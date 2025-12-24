اخبار

پیام‌ تبریک‌ نخست‌وزیر دولت‌ اقلیم‌ کوردستان‌ به‌ مناسبت‌ میلاد حضرت‌ مسیح‌

مسرور بارزانی‌ بر تعهد ناگسستنی‌ اقلیم‌ به‌ هم‌زیستی‌ مسالمت‌آمیز تأکید کرد.

کوردستان سال نو میلادی مسرور بارزانی نخست‌وزیر

نخست‌وزیر دولت‌ اقلیم‌ کوردستان‌، مسرور بارزانی‌، به‌ مناسبت‌ جشن‌ میلاد حضرت‌ مسیح‌، پیام‌ تبریکی‌ را خطاب‌ به‌ مسیحیان‌ کوردستان‌، عراق‌ و جهان‌ صادر کرد.

 نخست‌وزیر دولت‌ اقلیم‌ کوردستان‌ روز چهارشنبه، ۲۴ دسامبر ۲۰۲۵ (۳ دی ۱۴۰۴ شمسی)،در پیام‌ خود، آرزوی‌ جشنی‌ پر از خیر و رفاه‌ برای‌ مسیحیان‌ داشت‌ و بیان‌ کرد: «در این‌ مناسبت‌، ما بر تعهد ناگسستنی‌ خود به‌ حفظ‌ و ارتقای‌ ارزش‌های‌ هم‌زیستی‌ مسالمت‌آمیز، برادری‌ و همبستگی‌ میان‌ تمامی‌ اقشار اقلیم‌ کوردستان‌ مجدداً تأکید می‌کنیم‌.»

 

متن‌ کامل‌ پیام‌ بدین‌ شرح‌ است‌:

«به‌ مناسبت‌ جشن‌ میلاد حضرت‌ مسیح‌ (سلام‌ خداوند بر او باد)، گرم‌ترین‌ تبریکات‌ خود را به‌ مسیحیان‌ کوردستان‌، عراق‌ و جهان‌ عرض‌ می‌کنم‌ و آرزوی‌ جشنی‌ پر از خیر و رفاه‌ برای‌ ایشان‌ دارم‌.

در این‌ مناسبت‌، ما بر تعهد ناگسستنی‌ خود به‌ حفظ‌ و ارتقای‌ ارزش‌های‌ هم‌زیستی‌ مسالمت‌آمیز، برادری‌ و همبستگی‌ میان‌ تمامی‌ اقشار اقلیم‌ کوردستان‌ مجدداً تأکید می‌کنیم‌.

جشن‌ شما مبارک‌ باد و همیشه‌ در شادی‌ و سلامتی‌ باشید.

مسرور بارزانی‌

نخست‌وزیر دولت‌ اقلیم‌ کوردستان‌

۲۴ دسامبر ۲۰۲۵»

 

 
مصطفی ابراهیم ,